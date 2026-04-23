Загадка природы: вулкан в Антарктиде ежедневно выбрасывает из кратера золото на тысячи долларов

Ученые выяснили, что самый высокий действующий вулкан Антарктиды ежедневно выбрасывает в атмосферу золотую пыль ориентировочной стоимостью около 6 тысяч долларов. Необычное явление было зафиксировано при исследовании газовых выбросов горы Эребус — микроскопические частицы из ее шлейфов разносятся на сотни километров вокруг.

Об уникальных особенностях самого южного активного вулкана планеты сообщает IFLScience. При анализе вулканических газов ученые совершили неожиданное открытие: шлейфы Эребуса содержат мелкие кристаллы металлического золота размером до 20 микрометров. По подсчетам исследователей, в сутки вулкан выбрасывает примерно 80 граммов драгоценного металла.

Эта золотая пыль не оседает сразу, а может переноситься воздушными потоками на большие расстояния. Следы золота в атмосфере фиксировали даже в тысяче километров от горы. Кроме того, во время активных фаз Эребус регулярно выбрасывает газы, пару и так называемые вулканические бомбы — обломки частично расплавленной породы.

Гора Эребус высотой 3794 метра имеет постоянное лавовое озеро, непрерывно существующее по меньшей мере с 1972 года. Оно остается активным даже в суровую антарктическую зиму и входит в число лишь пяти долговременных лавовых озер на Земле.

Несмотря на экстремальный климат, склоны вулкана покрыты фумарольными ледяными пещерами, образовавшимися благодаря горячим газам из недр. В этих подземных лабиринтах исследователи обнаружили 61 вид грибов. Поскольку такие организмы обычно нуждаются в богатой питательной среде, ученые предполагают, что они могли появиться из-за занесения человеком во время предыдущих экспедиций.

Особенность вулкана объясняется его расположением. По данным исследовательского портала Secret Atlas, Эребус стоит на относительно тонком участке земной коры, что позволяет магме легко подниматься из глубин мантии. В процессе она насыщается летучими элементами — в частности, хлором и серой, которые способствуют уносу растворенного золота на поверхность.

Вулкан открыл в 1841 году британский полярный исследователь Джеймс Кларк Росс, увидевший его во время извержения. Название гора получила в честь одного из кораблей экспедиции – HMS Erebus. Первыми вершину покорили участники британской экспедиции Эрнеста Шеклтона в 1908 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!