Археологи знайшли в печері Алабами наскельний малюнок довжиною три метри: як виглядає (фото)

У штаті Алабама археологи виявили унікальний монументальний малюнок завдовжки близько трьох метрів, створений глиною на стелі печери. Нині це найбільше відоме зображення корінних народів, знайдене у печерах США.

Про це пише Daily Galaxy. Сенсаційну знахідку вдалося зробити завдяки сучасним технологіям 3D-візуалізації. Саме вони допомогли побачити стародавні зображення, які тривалий час залишалися невидимими через особливості печери.

Дослідники встановили, що знайдені гліфи були створені приблизно тисячу років тому. Крім головного зображення, археологи зафіксували ще кілька масштабних малюнків.

Причина, чому їх не виявили раніше, доволі проста — стеля печери надто низька, тому побачити композиції повністю без спеціального обладнання було майже неможливо.

Місце знахідки відоме як "19-та безіменна печера". Воно давно привертало увагу вчених через велику кількість наскельного мистецтва корінних американців.

Найбільш вражаючим елементом стала триметрова фігура гримучої змії. Її впізнали за характерним ромбоподібним орнаментом, схожим на візерунок виду Crotalus atrox.

Науковці припускають, що ця тварина мала сакральне значення для корінних народів регіону.

Професор Університету Теннессі Ян Сімек зазначив, що раніше у печерах південного сходу США не знаходили настільки великих зображень.

За його словами, це відкриття суттєво змінює уявлення дослідників про мистецтво цього регіону та ставить його в один ряд із монументальними пам’ятками інших частин Північної Америки.

Для дослідження вчені використали фотограмметрію — метод, що дозволяє створити точну 3D-модель простору з великої кількості фотографій.

Завдяки цифровій реконструкції археологи виявили п’ять раніше невідомих великих гліфів. Віртуальна модель дала змогу змінювати освітлення та роздивитися деталі, які неможливо побачити безпосередньо в печері.

Печера має протяжність понад п’ять кілометрів і вперше була описана дослідниками у 1998 році.

У віруваннях корінних народів Південного Сходу США печери асоціювалися з підземним світом, тоді як земляні кургани символізували верхній світ. Саме тому вчені вважають, що знайдені зображення могли мати ритуальне або духовне значення.

Нове відкриття свідчить: художня спадщина давніх народів Північної Америки набагато масштабніша й складніша, ніж вважалося раніше.

