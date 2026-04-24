Археологи нашли в пещере Алабамы наскальный рисунок длиной три метра: как выглядит (фото)

В штате Алабама археологи обнаружили уникальный монументальный рисунок длиной около трех метров, созданный глиной на потолке пещеры. В настоящее время это самое известное изображение коренных народов, найденное в пещерах США.

Об этом пишет Daily Galaxy. Сенсационную находку удалось сделать благодаря современным технологиям 3D-визуализации. Именно они помогли увидеть древние изображения, долго остававшиеся невидимыми из-за особенностей пещеры.

Исследователи установили, что найденные глифы были созданы около тысячи лет назад. Помимо главного изображения, археологи зафиксировали еще несколько масштабных рисунков.

Причина, почему их не обнаружили раньше, довольно проста — потолок пещеры слишком низкий, поэтому увидеть композиции без специального оборудования было почти невозможно.

Место находки известно как "19-я безымянная пещера". Оно давно привлекало внимание ученых из-за большого количества наскального искусства коренных американцев.

Наиболее впечатляющим элементом стала трехметровая фигура гремучей змеи. Ее узнали по характерному ромбовидному орнаменту, похожему на узор вида Crotalus atrox.

Ученые предполагают, что это животное имело сакральное значение для коренных народов региона.

Профессор Университета Теннесси Ян Симек отметил, что ранее в пещерах юго-востока США не находили столь больших изображений.

По его словам, это открытие существенно изменяет представления исследователей об искусстве этого региона и ставит его в один ряд с монументальными памятками других частей Северной Америки.

Для исследования ученые использовали фотограммметрию – метод, позволяющий создать точную 3D-модель пространства из большого количества фотографий.

Благодаря цифровой реконструкции, археологи обнаружили пять ранее неизвестных крупных глифов. Виртуальная модель позволила изменить освещение и рассмотреть детали, которые невозможно увидеть прямо в пещере.

Пещера протяженностью более пяти километров и впервые была описана исследователями в 1998 году.

В верованиях коренных народов Юго-Востока США пещеры ассоциировались с подземным миром, в то время как земляные курганы символизировали верхний мир. Поэтому ученые считают, что найденные изображения могли иметь ритуальное или духовное значение.

Новое открытие свидетельствует: художественное наследие древних народов Северной Америки гораздо масштабнее и сложнее, чем считалось ранее.

