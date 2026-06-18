У Румунії відкрили новий вид динозаврів: як виглядав (фото)

Міжнародна команда науковців із Румунії, Угорщини та Італії офіційно описала новий вид качкодзьобого динозавра — Kryptohadros kallaiae. Його скам’янілі рештки були знайдені в Карпатах на території сучасної Румунії.

Дослідження показало, що кістки, які майже століття вважали належними іншому виду, насправді представляють окремого динозавра. Про це повідомляє Sci.News.

Відкриття, яке чекало майже сто років

Скам’янілості виявили у відкладах формації Денсуш-Чула в басейні Хацег — одному з найвідоміших палеонтологічних регіонів Європи. У крейдовий період ця територія була островом, де в ізоляції розвивалися унікальні види тварин.

Дослідникам вдалося знайти частковий скелет, до якого входили фрагменти черепа, ребра, хвостові хребці та елементи задньої кінцівки. Саме добре збережені частини черепа стали ключем до визначення нового виду.

За словами палеонтологів, повні або частково збережені скелети в басейні Хацег трапляються надзвичайно рідко. Найчастіше вчені знаходять лише окремі кістки, які раніше автоматично відносили до відомого виду Telmatosaurus transsylvanicus.

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Новий погляд на еволюцію динозаврів Європи

Проведений аналіз показав, що Kryptohadros kallaiae разом із Telmatosaurus transsylvanicus та італійським Tethyshadros insularis утворюють окрему еволюційну групу, яку дослідники назвали Telmatosauridae.

Усі представники цієї родини мешкали на островах південно-східної Європи та розвивалися в умовах тривалої ізоляції. Відкриття свідчить про те, що наприкінці крейдового періоду на території сучасної Румунії одночасно існували щонайменше два близькі роди качкодзьобих динозаврів.

Науковці наголошують, що це відкриття суттєво розширює уявлення про різноманіття динозаврів у давніх острівних екосистемах Європи та змушує переглянути попередні оцінки біорізноманіття регіону. Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Journal of Systematic Palaeontology.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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