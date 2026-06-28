Вчені знайшли на дні океану 'Загублене місто': що це таке та як виглядає (фото)

Науковці, які досліджують глибини океану, описали унікальний підводний ландшафт, що не має аналогів на Землі. Він розташований на вершині підводної гори на захід від Середньоатлантичного хребта. Йдеться про гідротермальне поле під назвою "Загублене місто" — масив карбонатних утворень, що підіймається більш ніж на 700 метрів над океанічним дном.

Про це пише Indian Defence Review. Відкрите у 2000 році, це місце вважається найдовговічнішою відомою системою гідротермальних джерел. Воно нагадує інопланетний ландшафт і дає вченим рідкісну можливість дослідити умови, в яких потенційно могло зароджуватися життя в екстремальному середовищі.

Ландшафт "Загубленого міста" складається з численних монолітів і шпилів — від невеликих грибоподібних форм до веж заввишки близько 60 метрів. Під час досліджень за допомогою підводних апаратів ці кальцитові структури іноді набувають блакитного відтінку, створюючи ефект сяючого, майже фантастичного міського горизонту.

На відміну від типових "чорних димарів", ці джерела виробляють значно більше водню та метану, але при цьому виділяють менше тепла. Саме така хімічна особливість дозволяє формуватися унікальним екосистемам, які існують без сонячного світла. Найвища структура, відома як "Посейдон", сягає понад 60 метрів і вважається символом стабільності цього геологічного утворення та його здатності підтримувати життя.

Дослідження Університету Вашингтона показують, що "Загублене місто" генерує значно більше водню та органічних сполук, ніж класичні гідротермальні системи. Ці речовини утворюються внаслідок реакції морської води з мантійними породами — процесу серпентинізації, а не біологічних чи атмосферних факторів.

Такі умови створюють лужне середовище, сприятливе для розвитку мікроорганізмів. На відміну від кислих і насичених сіркою "чорних димарів", тут переважають карбонатні структури, що формують високі й складні геологічні форми.

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Попри екстремальні умови, "Загублене місто" є домом для різноманітних організмів. Тут мешкають равлики, ракоподібні, креветки, краби, морські їжаки та інші види, які живляться хімічними речовинами, що виходять із джерел. На поверхнях порід також утворюються щільні бактеріальні мати, які підтримують основу місцевої харчової мережі.

Температура тут може сягати близько 40°C, а високий тиск не заважає існуванню складних мікроекосистем. Вчені зазначають, що ці гідротермальні структури надзвичайно стабільні й можуть існувати тисячі років, на відміну від "чорних димарів", які часто руйнуються за десятиліття.

Така довговічність дозволяє формуватися складним екологічним системам і робить "Загублене місто" важливим природним полігоном для вивчення життя в ізольованих екстремальних умовах. Дослідники також вважають, що ці дані можуть допомогти краще зрозуміти, як життя здатне виникати й існувати в подібних середовищах на інших планетах.

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