Ученые нашли на дне океана 'Потерянный город': что это такое и как выглядит (фото)

Ученые, исследующие глубины океана, описали уникальный подводный ландшафт, не имеющий аналогов на Земле. Он расположен на вершине подводной горы к западу от Среднеатлантического хребта. Речь идет о гидротермальном поле под названием "Потерянный город" — массив карбонатных образований, поднимающийся более чем на 700 метров над океаническим дном.

Об этом пишет Indian Defence Review. Открытое в 2000 году это место считается самой долговечной известной системой гидротермальных источников. Оно напоминает инопланетный ландшафт и дает ученым редкую возможность изучить условия, в которых потенциально могла зарождаться жизнь в экстремальной среде.

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Ландшафт "Потерянного города" состоит из многочисленных монолитов и шпилей – от небольших грибовидных форм до башен высотой около 60 метров. Во время исследований с помощью подводных аппаратов эти кальцитовые структуры иногда приобретают голубой оттенок, создавая эффект сияющего, почти фантастического городского горизонта.

В отличие от типичных "черных дымовых труб", эти источники производят значительно больше водорода и метана, но при этом выделяют меньше тепла. Именно такая химическая особенность позволяет формироваться уникальным экосистемам, существующим без солнечного света.

Высочайшая структура, известная как "Посейдон", превышает 60 метров и считается символом стабильности этого геологического образования и его способности поддерживать жизнь.

Исследования Университета Вашингтона показывают, что "Потерянный город" генерирует гораздо больше водорода и органических соединений, чем классические гидротермальные системы. Эти вещества образуются в результате реакции морской воды с мантийными породами – процесса серпентинизации, а не биологических или атмосферных факторов.

Такие условия создают щелочную среду, благоприятную для развития микроорганизмов. В отличие от кислых и насыщенных серой "черных дымовых труб", здесь преобладают карбонатные структуры, формирующие высокие и сложные геологические формы.

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Несмотря на экстремальные условия, "Потерянный город" является домом для различных организмов. Здесь обитают улитки, ракообразные, креветки, крабы, морские ежи и другие виды, которые питаются исходящими из источников химическими веществами. На поверхностях пород также образуются плотные бактериальные маты, поддерживающие основу местной пищевой сети.

Температура здесь может достигать около 40°C, а высокое давление не мешает существованию сложных микроэкосистем. Ученые отмечают, что эти гидротермальные структуры чрезвычайно стабильны и могут существовать тысячи лет, в отличие от "черных дымоходов", часто разрушающихся за десятилетия.

Такая долговечность позволяет формироваться сложным экологическим системам и делает "потерянный город" важным естественным полигоном для изучения жизни в изолированных экстремальных условиях. Исследователи также считают, что эти данные могут помочь лучше понять, как жизнь способна возникать и существовать в подобных средах на других планетах.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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