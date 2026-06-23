Біля узбережжя Філіппін знайшли уламки японського 'пекельного корабля': приховував рештки сотень людей (фото)

Біля узбережжя Філіппін вдалося ідентифікувати уламки японського судна Hōfuku Maru, яке затонуло під час Другої світової війни з сотнями військовополонених на борту. Корабель пішов на дно 21 вересня 1944 року в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє CNN. Тоді на ньому перебували близько 1200 британських і нідерландських військовополонених, яких японські військові перевозили до Японії. Під час операції американська авіація помилково сприйняла судно без відповідних позначок за військовий транспорт і атакувала його торпедами. Після влучання корабель розламався та швидко затонув.

За даними CNN, вижити вдалося лише приблизно 200 виснаженим і хворим полоненим. Точне місце трагедії десятиліттями залишалося невідомим. Пошукову операцію проводила команда фонду Hellships Memorial Foundation. Дослідники аналізували архівні матеріали в Японії та США, проводили сонарне сканування дна та підводні занурення. Вирішальним у встановленні координат став оцифрований японський документ, знайдений у 2025 році, який містив карту та опис атаки на конвой.

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За словами історика Тіма Бекенсолла, саме цей документ став ключем до розгадки місця затоплення і дозволив підтвердити інші дані розслідування. Зрештою уламки Hōfuku Maru виявили поблизу провінції Самбалес на західному узбережжі острова Лусон. Це місце більш ніж на 48 кілометрів відрізняється від району, який раніше вважався ймовірною точкою катастрофи.

Судно належало до так званих "пекельних кораблів" — японських транспортів без маркування, якими під час війни перевозили десятки тисяч полонених у вкрай нелюдських умовах. Загалом через такі рейси пройшло понад 62 тисячі людей, які страждали від спеки, нестачі води, хвороб і антисанітарії.

Під час сучасних підводних досліджень на борту затонулого судна також виявили людські останки. Через це експерти наголошують, що корабель є воєнним похованням і не підлягає підйому чи розкопкам. Як зазначив дослідник і телеведучий Джош Гейтс, уряди Великої Британії, Нідерландів і США вже поінформовані про знахідку та визначатимуть подальші кроки.

Точні координати уламків не оприлюднюють з міркувань безпеки, аби захистити місце трагедії. Водночас країни, чиї громадяни загинули на борту, обговорюють способи вшанування пам’яті жертв.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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