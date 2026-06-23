У побережья Филиппин нашли обломки японского 'адского корабля': скрывал остатки сотен человек (фото)

У побережья Филиппин удалось идентифицировать обломки японского судна Hōfuku Maru, затонувшего во время Второй мировой войны с сотнями военнопленных на борту. Корабль пошел ко дну 21 сентября 1944 года в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает CNN. Тогда на нем находилось около 1200 британских и нидерландских военнопленных, которых японские военные перевозили в Японию. В ходе операции американская авиация ошибочно восприняла судно без соответствующих отметок за военный транспорт и атаковала его торпедами. После попадания корабль разломился и быстро затонул.

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По данным CNN, выжить удалось лишь примерно 200 истощенным и больным пленником. Точное место трагедии десятилетиями оставалось неизвестным. Поисковую операцию производила команда фонда Hellships Memorial Foundation. Исследователи анализировали архивные материалы в Японии и США, проводили сонарное сканирование дна и подводные погружения. Решающим в установлении координат стал оцифрованный японский документ, найденный в 2025 году, содержащий карту и описание атаки на конвой.

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По словам историка Тима Бекенсолла, этот документ стал ключом к разгадке места затопления и позволил подтвердить другие данные расследования. В конце концов, обломки Hōfuku Maru обнаружили вблизи провинции Самбалес на западном побережье острова Лусон. Это место более чем на 48 километров отличается от района, ранее считавшегося вероятной точкой катастрофы.

Судно принадлежало так называемым "адским кораблям" — японским транспортам без маркировки, которыми во время войны перевозили десятки тысяч пленных в крайне бесчеловечных условиях. В общей сложности через такие рейсы прошли более 62 тысяч человек, страдавших от жары, нехватки воды, болезней и антисанитарии.

В ходе современных подводных исследований на борту затонувшего судна также были обнаружены человеческие останки. Поэтому эксперты подчеркивают, что корабль является военным захоронением и не подлежит подъему или раскопкам. Как отметил исследователь и телеведущий Джош Гейтс, правительства Великобритании, Нидерландов и США уже проинформированы о находке и будут определять дальнейшие шаги.

Точные координаты обломков не обнародуют из соображений безопасности, чтобы защитить место трагедии. В то же время страны, чьи граждане погибли на борту, обсуждают способы памяти жертв.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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