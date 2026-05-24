У мексиканських джунглях виявили давно загублене місто майя: чому вимерло (фото)

Археологи отримали нові докази того, що глибоко в мексиканських джунглях може бути розташоване давно втрачене місто майя Сак-Балам — останній оплот цієї цивілізації після іспанського завоювання. Знахідку представили на нещодавній конференції Товариства американської археології.

Про це пише BBC Science Focus. Дослідники вважають, що вона може дати унікальне уявлення про життя майя в період занепаду їхньої цивілізації.

Археологиня з японського університету Ріссьо Юко Шираторі, яка очолює дослідження, зазначає, що умови життя в Сак-Баламі були вкрай складними. За історичними джерелами, ще у 1694 році тут могло налічуватися понад сотню житлових будинків.

Назва поселення Сак-Балам у перекладі з мови майя означає "білий ягуар". Його заснували у 1586 році представники народу лакандон-чоль як прихисток після знищення їхньої попередньої столиці Лакам-Тун іспанськими завойовниками. Місто проіснувало понад століття, аж поки у 1695 році не було остаточно захоплене, а до 1712 року остаточно занепало і було покинуте.

Одним із найвагоміших аргументів на користь того, що знайдене місце може бути Сак-Баламом, стала 16-метрова стіна висотою близько 1 метра. Її розміри відповідають описам великих громадських споруд, зафіксованим в іспанських хроніках, де такі будівлі використовувалися для зібрань та громадських подій.

Також археологи виявили уламки кераміки та фігурку мавпи, які, ймовірно, датуються періодом існування поселення. Водночас дослідники наголошують, що остаточні висновки поки робити зарано.

За словами Шираторі, наразі необхідно встановити, чи є 16-метрова конструкція фундаментом будівлі. Для цього планується знайти додаткові артефакти поруч із нею — зокрема кераміку, кадильниці та сліди деревного вугілля, які можна буде датувати за допомогою радіовуглецевого аналізу.

Іспанські історичні записи також згадують, що Сак-Балам було спалене під час завоювання. Тому додатковим підтвердженням гіпотези може стати наявність під шаром ґрунту шару попелу, який відповідав би описаним подіям.

