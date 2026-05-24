В мексиканских джунглях обнаружили давно потерянный город майя: почему вымерло (фото)

Археологи получили новые доказательства того, что глубоко в мексиканских джунглях может быть расположен давно утраченный город майя Сак-Балам – последний оплот этой цивилизации после испанского завоевания. Находку представили на недавней конференции Общества американской археологии.

Об этом пишет BBC Science Focus. Исследователи полагают, что она может дать уникальное представление о жизни майя в период упадка их цивилизации.

Возглавляющая исследование археологиня из японского университета Рисьо Юко Ширатори отмечает, что условия жизни в Сак-Баламе были крайне сложными. По историческим источникам, еще в 1694 году здесь могло насчитываться более сотни жилых домов.

Название поселения Сак-Балам в переводе с языка майя означает "белый ягуар". Его основали в 1586 году представители народа лакандон-чоль как убежище после уничтожения их предыдущей столицы Лакам-Тун испанскими завоевателями. Город просуществовал более века, пока в 1695 году не был окончательно захвачен, а к 1712 году окончательно пришел в упадок и был покинут.

Одним из самых весомых аргументов в пользу того, что найденное место может быть Сак-Баламом, стала 16-метровая стена высотой около 1 метра. Ее размеры соответствуют описаниям крупных общественных сооружений, зафиксированным в испанских хрониках, где такие здания использовались для собраний и общественных событий.

Также археологи обнаружили обломки керамики и фигурку обезьяны, вероятно, датируемые периодом существования поселения. В то же время исследователи отмечают, что окончательные выводы пока делать рано.

По словам Ширатори, необходимо установить, является ли 16-метровая конструкция фундаментом здания. Для этого планируется найти дополнительные артефакты рядом с ней — в частности, керамику, кадильницы и следы древесного угля, которые можно будет датировать с помощью радиоуглеродного анализа.

Испанские исторические записи также упоминают, что Сак-Балам был сожжен во время завоевания. Поэтому дополнительным подтверждением гипотезы может стать наличие под слоем почвы пепла, который соответствовал бы описанным событиям.

