Проливают свет на древнюю работорговлю: во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет (фото)

Археологи обнаружили во Франции редкую находку, которая может свидетельствовать о существовании работорговли на территории кельтской Галлии более 2300 лет назад. Во время раскопок древнего поселения Аллонн в долине Луары исследователи обнаружили пять пар железных оков, датированных III веком до нашей эры.

Об этом пишет LiveScience. Хотя артефакты были найдены еще в 2019 году во время масштабных двухлетних раскопок, результаты их исследования Французский национальный институт профилактических археологических исследований (INRAP) обнародовал только 9 июля.

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Аллон был важным кельтским поселением с развитым ремесленным производством и религиозным комплексом. В ходе исследований археологи обнаружили многочисленные металлические изделия высокого качества, среди которых мечи, наконечники копий, ключи и элементы лошадиной упряжи.

Самой ценной находкой стали пять пар железных оков: двойные кандалы для рук, кандалы для ног и еще несколько металлических устройств для ограничения свободы. Ученые отмечают, что подобные артефакты чрезвычайно редко встречаются в достопримечательностях позднего железного века, а их наличие может свидетельствовать о том, что поселение было одним из центров торговли рабами.

По словам специалиста по кельтским металлическим изделиям Тьерри Лежара, сочетание оков и большого количества оружия свидетельствует о сложной социальной структуре общества, где существовали как привилегированные группы, так и подчиненные — рабы или пленные.

Историки напоминают, что в доримской Галлии в рабство попадали военнопленные, должники и осужденные. Чаще всего они использовались на сельскохозяйственных работах, а также могли продавать и перепродавать. В то же время, из-за ограниченного количества письменных источников о рабстве этого периода известно немного.

Исследование находок показало, что один из браслетов для запястья имел диаметр всего около шести сантиметров. Это может свидетельствовать о том, что его носила женщина или ребенок. В то же время кандалы для лодыжек весили более килограмма, что значительно усложняло передвижение порабощенных людей.

Кроме оков, археологи исследовали местное святилище, где обнаружили многочисленные ритуальные подношения. Среди них украшения, элементы одежды, кольца и амулеты. Многие предметы были намеренно повреждены или изогнуты перед жертвоприношением, что, по мнению исследователей, имело сакральное значение.

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Также на территории поселения нашли сотни монет, отчеканенных на протяжении более пяти веков. Почти треть из них имеет нарочитые надрезы, обрезанные края или следы ударов зубилом. Как объяснила эксперт по античной нумизматике Изабель Боллар-Рено, таким образом монеты теряли свою платежную функцию и становились ритуальными дарами богам.

Ученые считают, что Аллон был важным торговым центром на пересечении нескольких давних путей. Новые находки помогают лучше понять жизнь менее защищенных слоев населения кельтской Галлии, о которых история сохранила очень мало сведений.

Подобные открытия встречаются крайне редко. Так, в прошлом году во время исследования древнеегипетского золотого рудника Гхоца археологи обнаружили две пары железных оков для ног возрастом около 2200 лет. Они стали одними из древнейших доказательств использования принудительного труда военнопленных и осужденных на приисках эпохи Птолемеев.

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