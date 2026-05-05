У Мексиці виявили гігантську 'підводну хмару': чим приваблює дайверів (фото)

На півострові Юкатан у Мексиці дослідники та дайвери спостерігають рідкісне природне явище — величезну підводну "хмару", що розташована на дні сеноту Ангеліта на глибині близько 60 метрів. Це місце вважають одним із найзагадковіших підводних ландшафтів у світі.

Як зазначає видання, сеноти — це природні вапнякові провалля, характерні для регіону Юкатану, який охоплює штати Кінтана-Роо, Юкатан і Кампече. Про це пише discoverwildlife.

Сенот Ангеліта розташований приблизно за 17 кілометрів на південь від популярного курорту Тулум і входить до великої системи карстових утворень. Загалом на півострові їх налічують близько 7 тисяч. Вони сформувалися мільйони років тому внаслідок геологічних процесів, зокрема після падіння метеорита Чиксулуб, яке спричинило руйнування вапнякових порід і появу підземних порожнин, заповнених водою.

Підводна "хмара" і ефект озера в озері

Найбільш незвичайною особливістю сеноту Ангеліта є явище так званої "підводної хмари" або "озера в озері". Після занурення крізь верхній мутний шар води дайвери потрапляють у прозору товщу, де на глибині відкривається густий білуватий прошарок, що нагадує хмару.

Насправді це шар сірководню, який утворюється на межі прісної та солоної води. Через різну щільність вони майже не змішуються, формуючи чітку межу, схожу на туман або підводну "річку".

Затоплений ліс і майже повна темрява

Ще однією унікальною деталлю є залишки затопленого лісу, які збереглися всередині цього шару. Це дерева та рослинність, що протягом тисячоліть опинилися під водою та поступово розкладалися.

У поєднанні з темрявою та сірководневим прошарком це створює водночас моторошну й заворожуючу атмосферу.

Нижні шари сеноту практично позбавлені життя: сюди не проникає сонячне світло, а брак поживних речовин робить умови непридатними для більшості організмів. Натомість у верхніх шарах можна зустріти прісноводних риб і водні рослини.

Сенот Ангеліта продовжує приваблювати дайверів і науковців з усього світу. Його унікальна структура допомагає краще досліджувати геологічну історію регіону та ще раз підкреслює, наскільки маловивченим залишається підводний світ Землі.

