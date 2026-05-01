Перетворює тварин на каміння: чому не можна купатись у танзанійському озері Натрон (фото)

У Танзанії розташоване одне з найнебезпечніших озер світу — гіперсолоне озеро Натрон. Температура води тут може сягати 60 градусів за Цельсієм, а рівень лужності настільки високий, що більшість птахів і дрібних тварин, які потрапляють у водойму, гинуть та з часом набувають вигляду "скам’янілих" істот.

Про це повідомляє IFL Science. Науковці пояснюють: незвичайні властивості озера пов’язані з активною вулканічною зоною та суворим посушливим кліматом регіону.

Небезпечний природний склад

Озеро Натрон живиться лише однією річкою та більш ніж двадцятьма гарячими джерелами. Вони приносять мінерали й солі з вулкана Ол Доїньйо Ленгай, що розташований приблизно за 20 кілометрів.

Через спеку вода швидко випаровується, залишаючи концентрований соляний розчин із рівнем pH до 12. Для порівняння — це майже така сама їдка рідина, як сильний побутовий відбілювач.

Навіть нетривалий контакт із такою водою може спричинити важкі хімічні та термічні опіки. Додаткову небезпеку створює невелика глибина озера — не більше трьох метрів, через що воно швидко прогрівається під екваторіальним сонцем. Фотограф Нік Брандт, який досліджував місцевість, зазначив, що купання в цій водоймі було б украй небезпечним.

Чому тварини виглядають скам’янілими

Попри агресивне середовище, озеро Натрон має велике значення для природи. Саме тут регулярно гніздяться фламінго — це головне місце їхнього розмноження у Східній Африці.

Втім, інші перелітні птахи нерідко стають жертвами озера. Через дзеркально гладку поверхню вони сприймають її як небо та врізаються у воду на великій швидкості. Поширений міф про миттєве перетворення тварин на камінь не відповідає дійсності. Насправді суміш солей, відома як натрон, поступово витягує з тіл вологу та жир, висушуючи рештки.

Згодом навколо них накопичуються мінеральні відкладення, що й створює враження повного скам’яніння. Подібний процес висушування колись використовували й у Стародавньому Єгипті під час муміфікації.

