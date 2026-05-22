В Іспанії знайшли затонулий контрабандистський корабель 7 століття (фото)

Археологи, які досліджують затонулий корабель XVII століття в Кадіській затоці, дійшли висновку, що судно могло бути частиною розгалуженої атлантичної контрабандної мережі. Його, відомий як "Дельта I", підняли з дна під час днопоглиблювальних робіт у порту Кадіса, а новий аналіз знахідок значно уточнив уявлення про його історію.

Про це повідомляє Arkeonews. Корабель виявили випадково під час робіт поблизу узбережжя, а в липні 2024 року його підняли після кількох місяців підготовки за участі підводних археологів та фахівців із культурної спадщини. Як зазначають в Андалузькому інституті історичної спадщини, нижня частина судна добре збереглася під шарами піску й мулу. Загалом дослідникам вдалося задокументувати близько 20 метрів конструкції корабля, а також численні артефакти — від гармат і срібних злитків до корабельного спорядження та бронзового дзвона з написом "Jesús, María y José 1671".

Серед найцікавіших знахідок — 27 шведських залізних гармат типу Finbanker, сліди зносу на яких свідчать про тривале використання. Дослідники зафіксували п’ять різних калібрів артилерії, датованих другою половиною XVII століття. Частина гармат була пошкоджена або неповна, без кріплень чи лафетів, що дало підстави припускати як бойове походження ушкоджень, так і можливе використання частини зброї як баласту.

Не менш важливою знахідкою став срібний вантаж. Якщо раніше йшлося про 22 злитки, нове дослідження зосереджується на приблизно 18 злитках загальною масою близько пів тонни. На одному з них виявлено дату 1667 рік. На думку дослідників, це срібло могло перевозитися поза офіційними каналами, щоб уникнути іспанської податкової системи та монополії на торгівлю дорогоцінними металами з Америки.

Походження судна також виявилося складним і багатошаровим. За висновками археологів, воно, ймовірно, було побудоване в іберо-атлантичному регіоні, але використовувалося французькими операторами. Водночас вантаж і обладнання свідчать про активну участь голландських торговців зброєю та зв’язки з південноамериканськими колоніями.

Кадіс у той період ставав ключовим центром атлантичної торгівлі, поступово перебираючи роль у Севільї. Поєднання іноземної артилерії та срібла з Нового Світу демонструє, як у XVII столітті комерція, війна та контрабанда часто перепліталися в межах однієї логістичної системи.

Дослідники наголошують, що пам’ятка була частково порушена ще до початку повноцінних розкопок через будівельні та днопоглиблювальні роботи, що ускладнило реконструкцію первинного вигляду корабля. Попри це, "Дельта I" вважають однією з найважливіших підводних археологічних знахідок Південної Європи.

Сучасні методи — 3D-моделювання, фотограмметрія та аналіз деревини — дозволяють ученим відтворювати історію судна з високою точністю та визначати походження матеріалів його конструкції. Дослідження тривають, і хоча справжня назва корабля залишається невідомою, він уже став важливим ключем до розуміння економіки та морських маршрутів Атлантики XVII століття.

