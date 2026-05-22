В Испании обнаружили затонувший контрабандистский корабль 7 века (фото)

Археологи, исследующие затонувший корабль XVII века в Кадисском заливе, пришли к выводу, что судно могло быть частью разветвленной атлантической контрабандной сети. Его, известный как "Дельта I", подняли со дна во время дноуглубительных работ в порту Кадиса, а новый анализ находок значительно уточнил представление о его истории.

Об этом сообщает Arkeonews. Корабль обнаружили случайно во время работ у побережья, а в июле 2024 года его подняли после нескольких месяцев подготовки с участием подводных археологов и специалистов по культурному наследию. Как отмечают в Андалузском институте исторического наследия, нижняя часть судна хорошо сохранилась под слоями песка и ила. В общей сложности исследователям удалось задокументировать около 20 метров конструкции корабля, а также многочисленные артефакты — от пушек и серебряных слитков до корабельного снаряжения и бронзового колокола с надписью "Jesús, María y José 1671".

Среди самых интересных находок – 27 шведских железных пушек типа Finbanker, следы износа на которых свидетельствуют о длительном использовании. Исследователи зафиксировали пять разных калибров артиллерии, датированных второй половиной XVII века. Часть орудий была повреждена или неполна, без креплений или лафетов, что позволило предполагать как боевое происхождение повреждений, так и возможное использование части оружия в качестве балласта.

Не менее важной находкой стал серебряный груз. Если речь шла о 22 слитках, новое исследование сосредотачивается на примерно 18 слитках общей массой около полутонны. На одном из них обнаружена дата 1667 года. По мнению исследователей, это серебро могло перевозиться вне официальных каналов во избежание испанской налоговой системы и монополии на торговлю драгоценными металлами из Америки.

Происхождение судна также оказалось сложным и многослойным. По выводам археологов, оно, вероятно, было построено в ибероатлантическом регионе, но использовалось французскими операторами. В то же время груз и оборудование свидетельствуют об активном участии голландских торговцев оружием и связях с американскими колониями.

Кадис в тот период становился ключевым центром атлантической торговли, постепенно участвуя в Севилье. Сочетание иностранной артиллерии и серебра из Нового Света показывает, как в XVII веке коммерция, война и контрабанда часто переплетались в пределах одной логистической системы.

Исследователи отмечают, что памятник был частично нарушен еще до начала полноценных раскопок из-за строительных и дноуглубительных работ, что усложнило реконструкцию первоначального вида корабля. Несмотря на это, Дельта I считают одной из важнейших подводных археологических находок Южной Европы.

Современные методы – 3D-моделирование, фотограмметрия и анализ древесины – позволяют ученым воспроизводить историю судна с высокой точностью и определять происхождение материалов его конструкции. Исследования продолжаются, и хотя подлинное название корабля остается неизвестным, он уже стал важным ключом к пониманию экономики и морских маршрутов Атлантики XVII века.

