Может жить до 400 лет: как гренландской акуле удается быть самым старым позвоночным (фото)

Международная команда ученых под руководством исследователя из Токийского университета Сигехару Киношиты получила самую полную на сегодняшний день версию генома гренландской акулы. В ходе анализа удалось выявить два ранее неизвестных генетических механизма, которые могут объяснять ее чрезвычайное долголетие и устойчивость к онкологическим заболеваниям.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences, о чем пишет IFLScience. Гренландская акула считается самым долгоживущим позвоночным на планете. По данным радиоуглеродного анализа, отдельные особи могут доживать до 400 лет, хотя погрешность оценок составляет примерно столетие в обе стороны. Для сравнения, другие рекордсмены долголетия – галапагосские черепахи и гренландские киты – живут около 200 лет.

Эти акулы обитают в холодных водах Северной Атлантики и Арктики, выдерживают температуры около -1,1°C и способны погружаться на глубину до 3000 метров. Их развитие крайне медленное: примерно 1 сантиметр роста в год, а половой зрелости они достигают лишь примерно в 170 лет.

Несмотря на значительные размеры (более 6 метров в длину) и чрезвычайно долгую жизнь, у этих животных почти не фиксируют онкологические заболевания, что указывает на уникальные механизмы клеточной защиты.

Расшифровка генома гренландской акулы оказалась сложной задачей: она содержит около 6,5 миллиарда пар оснований — вдвое больше, чем человеческая, и имеет большое количество повторяющихся участков. Тем не менее, исследователям удалось собрать 96,7% генетической последовательности.

Первый обнаруженный механизм связан с белком гистоном H1.0, отвечающим за "упаковку" ДНК в клетке. У гренландской акулы зафиксирована необычная замена аминокислоты лизина на аргинин. В отличие от лизина, который может изменять силу взаимодействия с ДНК, аргинин обеспечивает более стабильное связывание. Исследователи предполагают, что это способствует более плотной и более стабильной структуре ДНК, уменьшая генетические повреждения, характерные для процессов старения.

Второй механизм касается фероптоза – формы клеточной гибели, запускаемой избытком железа. У гренландской акулы было обнаружено 59 копий гена FTH1b, связанного с ферритином — белком, который содержит железо в безопасной форме. Это гораздо больше, чем у любого другого известного вида акул.

По словам авторов, такая особенность может обеспечивать более точный контроль клеточной гибели: защищать здоровые ткани и одновременно эффективно устранять поврежденные или потенциально раковые клетки.

Ученые отмечают, что эти выводы пока остаются теоретическими. Они базируются на анализе генетической последовательности, а не на экспериментах с живыми клетками, поэтому нуждаются в дальнейшем подтверждении.

В то же время качество нового генома является существенным прорывом: предыдущие попытки оставляли значительные пробелы, тогда как нынешний сборник охватывает почти всю видную ДНК. Это создает надежную основу для будущих исследований механизмов старения – не только у акул, но и в целом позвоночных.

