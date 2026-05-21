Мешкає на глибині 6 кілометрів: у Тихому океані знайшли 'морського бога' (фото)

За приблизно 500 кілометрів від Токіо, на дні океану, морське дно занурене на глибину до 6 км. Це середовище повної темряви, майже нульової температури та колосального тиску, який робить життя там надзвичайно складним.

Досліджувати такі глибини вчені можуть лише за допомогою драгів і тралів — інструментів, що збирають усе, що трапляється на шляху, піднімаючи на поверхню переважно фрагменти морських організмів. Про це пише Daily Galaxy.

Втім, команда дослідників Японського агентства морських і земних наук спустилася до вулканічних порід на дні океану на пілотованому підводному апараті. Саме там через ілюмінатор вони помітили морського молюска, який тримався на камені.

Під час занурення на глибину 5922 метри вчені зафіксували та зібрали зразок морського блюдечка, що стало рекордом для справжніх представників цієї групи. Жоден вид із підкласу черевоногих молюсків Patellogastropoda раніше не спостерігався на такій глибині, а попередній рекорд був суттєво меншим.

Новий вид отримав назву Bathylepeta wadatsumi. Рід Bathylepeta вже вказує на глибоководне середовище існування, а видова назва має подвійне походження: Вадацумі — це морське божество в японській міфології, а також персонаж із манги One Piece, відомий як "Великий монах" Вадацумі. Розмір мушлі сягає 40,5 мм — доволі багато для морських блюдечок, особливо з урахуванням екстремальної глибини існування.

Як зазначив провідний автор дослідження Чонг Чен, сучасні технології значно розширили можливості спостереження: "Пілотовані підводні апарати, як-от Shinkai 6500, дозволяють досліджувати морське дно з високою точністю та врахуванням усіх деталей".

Зазвичай морські блюдечка — це невеликі конусоподібні молюски, що прикріплюються до каміння. Bathylepeta wadatsumi зберігає цю форму, але пристосоване до життя на великій глибині. Воно живиться тонким шаром органічного осаду на вулканічних породах, зішкрібаючи його з поверхні та використовуючи частинки, що осідають із верхніх шарів океану.

