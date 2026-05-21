Обитает на глубине 6 километров: в Тихом океане нашли 'морского бога' (фото)

В примерно 500 километрах от Токио, на дне океана, морское дно погружено на глубину до 6 км. Это среда полной тьмы, почти нулевой температуры и колоссального давления, которое делает жизнь там очень сложной.

Исследовать такие глубины ученые могут только с помощью драгов и тралей — инструментов, собирающих все, что происходит на пути, поднимая на поверхность преимущественно фрагменты морских организмов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Впрочем, команда исследователей Японского агентства морских и земных наук спустилась к вулканическим породам на дне океана на пилотируемом подводном аппарате. Именно там, через иллюминатор, они заметили морского моллюска, который держался на камне.

Во время погружения на глубину 5922 м ученые зафиксировали и собрали образец морского блюдечка, что стало рекордом для настоящих представителей этой группы. Ни один вид из подкласса брюхоногих моллюсков Patellogastropoda раньше не наблюдался на такой глубине, а предыдущий рекорд был существенно меньше.

Новый вид получил название Bathylepeta wadatsumi. Род Bathylepeta уже указывает на глубоководную среду обитания, а видовое название имеет двойное происхождение: Вадацуми – это морское божество в японской мифологии, а также персонаж из манги One Piece, известный как "Великий монах" Вадацуми. Размер раковины достигает 40,5 мм — достаточно много для морских блюдечек, особенно с учетом экстремальной глубины существования.

Как отметил ведущий автор исследования Чонг Чен, современные технологии значительно расширили возможности наблюдения: "Пилотируемые подводные аппараты, такие как Shinkai 6500, позволяют исследовать морское дно с высокой точностью и учетом всех деталей".

Обычно морские блюдечки – это небольшие конусообразные моллюски, прикрепляющиеся к камням. Bathylepeta wadatsumi сохраняет эту форму, но адаптирована к жизни на большой глубине. Оно питается тонким слоем органического осадка на вулканических породах, соскоб его с поверхности и используя частицы, которые оседают с верхних слоев океана.

