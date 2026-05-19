Не замерзает даже при -50: ученые раскрыли загадки антарктического озера Дон Жуан (фото)

В отдаленном регионе Антарктиды, в Сухих долинах Мак-Мердо, расположен один из самых загадочных водоемов планеты — озеро Дон-Жуан, которое не замерзает даже при экстремально низких температурах. Его уникальность объясняется чрезвычайно высокой концентрацией солей: содержание соли здесь превышает 40%, что делает озеро одним из самых соленых в мире.

Для сравнения, соленость Мертвого моря составляет не более 34%, тогда как в среднем в океанической воде — около 3,5%. Именно такая химическая перенасыщенность позволяет воде оставаться жидкой даже тогда, когда температура в регионе опускается до -50 °C. Об этом сообщает Live Science.

Несмотря на экстремальные условия, у озера совсем небольшая глубина — около 10 см, но занимает площадь, равную почти шести футбольным полям (приблизительно 42 000 м²). В пределах Сухих долин, являющихся одной из немногих почти полностью свободных ото льда территорий Антарктиды, это самое соленое из всех известных озер.

Главным компонентом водоема является хлорид кальция — соль, существенно снижающая температуру замерзания воды, не позволяя ей образовывать кристаллы льда даже в сильный мороз.

С момента открытия в 1961 году озеро остается предметом научных дискуссий. До сих пор нет окончательного ответа, откуда поступают вода и соли. Ранние гипотезы подразумевали питание подземными водами, однако поздние исследования выдвинули другую версию — что влага может накапливаться из атмосферы, постепенно насыщая почвы и попадая в котловину озера.

Исследователи также запечатлели на спутниковых снимках характерные темные полосы вокруг водоема. Считается, что это соленые влажные отложения, которые могут направлять воду к озеру. Подобные структуры, кстати, наблюдаются и на поверхности Марса.

Именно поэтому Дон Жуан вызывает особый интерес у ученых: его условия частично напоминают марсианские — холодные, сухие и очень соленые среды, где теоретически может существовать микробная жизнь. Есть даже предположение, что подобные формы жизни могут выживать вблизи таких водоемов.

Несмотря на десятилетия исследований, вопрос о происхождении озера остается открытым. Одни модели указывают на атмосферное происхождение влаги, другие – на глубокие подземные водные системы. По состоянию на сегодняшний день ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно его формирования и питания.

