Чрезвычайно редки: в Швеции обнаружили уникальные шейные кольца бронзового века (фото)

Вблизи города Норрчепинг археологи обнаружили редчайшие бронзовые шейные кольца, скрытые внутри древней могилы бронзового века. Находка была обнаружена во время подготовительных раскопок перед строительством нового жилого комплекса.

Об этом сообщает Heritage Daily. Исследование охватило более широкую территорию поздних бронзовых суток (примерно 1100–500 годы до н. э.), где также зафиксировали следы поселений, захоронений и наскального искусства.

Археологи наткнулись на доисторическое ритуальное место, которое в древности располагалось недалеко от прибрежного залива. Внутри каменного погребального комплекса, возведенного вокруг большого центрального камня, были найдены бронзовые артефакты.

В могиле были обнаружены кремированные человеческие останки — частично в урне, частично в небольших ямах, а также рассыпаны обожженные кости среди каменного слоя захоронения.

Наибольшее удивление вызвали два бронзовых шейных кольца, размещенных между камнями с восточной стороны погребального памятника и отделенных от кремированных остатков.

Артефакты относятся к редкому типу украшений, известному как "кольца Венделя" — спиральных шейных украшений бронзовых суток, которые изготовляли путем литья и скручивания металла в противоположных направлениях. Одно из них было больше и тоньше, другое — меньше и массивнее.

По словам археолога Альфа Эрикссона, находка стала неожиданностью: "Мы никогда не ожидали увидеть что-либо подобное. Два кольца в одном погребении — крайне редко, возможно даже уникально". В Скандинавии такие украшения встречаются крайне редко. Раньше их находили в болотах, где они, вероятно, служили ритуальными жертвоприношениями.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Исследователи предполагают, что такие кольца могли принадлежать женщинам с высоким статусом и символизировать богатство или социальное положение. В регионе Эстеротланд раньше фиксировали лишь единичные подобные находки, что делает новое открытие особенно ценным для науки.

Ученые сейчас выясняют, были ли кольца частью погребального ритуала, жертвоприношением или личными украшениями похороненных людей. Дальнейший анализ кремированных останков может помочь определить количество погребенных лиц и их статус.

Кроме погребения, археологи также обнаружили остатки доисторических жилых сооружений и два больших каменных кургана, созданных из камней, обработанных огнем. Это свидетельствует, что ландшафт бронзового века в этом регионе был значительно сложнее и организованнее, чем считалось ранее.

Напомним, в Мексике обнаружили гигантское "подводное облако".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!