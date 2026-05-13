В центре Таллина под землей обнаружили корабль 14 века (фото)

Во время строительства нового офисного комплекса в центре Tallinn археологи совершили сенсационное открытие — под землей нашли почти полностью сохранившийся торговый корабль XIV века. Судно, известное как Lootsi 8 cog, уже называют одним из наиболее сохранившихся средневековых кораблей в Европе.

Об этом сообщает Arkeonews. Уникальную находку нашли во время земляных работ вблизи старого порта города. Строители наткнулись на массивную деревянную конструкцию на глубине около полутора метров, после чего работы сразу прекратили и вызвали археологов. Вместо отдельных фрагментов специалисты обнаружили почти целый большой ког — тип торгового судна, ранее широко используемого в Балтийском море.

Корабль имеет около 24,5 метра в длину и более 8 метров в ширину. Из-за значительных размеров и хрупкости конструкции его пришлось поднимать с земли отдельными секциями. В настоящее время судно проходит исследование и консервацию в Эстонском морском музее.

Особое внимание ученых привлек найденный на борту сухой компас XIV века. Исследователи предполагают, что это может быть старейший компас такого типа, сохранившийся в Европе. По предварительным оценкам, механизм до сих пор пригоден для работы, что свидетельствует о высоком уровне навигационных технологий средневековых мореплавателей Балтийского региона.

Кроме компаса, археологи обнаружили на судне инструменты, оружие, кожаную обувь, остатки смолы и даже остатки двух кораблей. Часть предметов имела следы ремонта и длительного использования, что позволяет исследователям лучше понять быт экипажа. Ученые предполагают, что корабль оставили наспех, ведь многие так и остались лежать на борту.

Для определения возраста судна специалисты провели дендрохронологический анализ древесины. Исследование показало, что дубы для строительства корабля были срублены зимой 1370-1371 и 1371-1372 годов. Часть материала, вероятно, была доставлена с территории современной Литвы, что подтверждает активные торговые связи в Балтийском регионе того времени.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Археологи также отметили высокий уровень мастерства средневековых кораблей. В некоторых элементах корпуса они обнаружили естественные дефекты древесины, которые мастера укрепили дополнительными внутренними конструкциями, демонстрируя глубокое понимание свойств материала. Исследователи предполагают, что под современным Таллинном могут оставаться и другие средневековые суда.

Напомним, в Мексике обнаружили гигантское "подводное облако".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!