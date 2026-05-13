У центрі Талліна під землею знайшли корабель 14 століття (фото)

Під час будівництва нового офісного комплексу в центрі Tallinn археологи зробили сенсаційне відкриття — під землею знайшли майже повністю збережений торговельний корабель XIV століття. Судно, відоме як Lootsi 8 cog, уже називають одним із найкраще збережених середньовічних кораблів у Європі.

Про це повідомляє Arkeonews. Унікальну знахідку виявили під час земляних робіт поблизу старого порту міста. Будівельники натрапили на масивну дерев’яну конструкцію на глибині приблизно півтора метра, після чого роботи одразу припинили та викликали археологів. Замість окремих фрагментів фахівці виявили майже цілий великий ког — тип торговельного судна, яке раніше широко використовували в Балтійському морі.

Корабель має близько 24,5 метра завдовжки та понад 8 метрів завширшки. Через значні розміри й крихкість конструкції його довелося піднімати із землі окремими секціями. Наразі судно проходить дослідження та консервацію в Естонському морському музеї.

Особливу увагу науковців привернув знайдений на борту сухий компас XIV століття. Дослідники припускають, що це може бути найстаріший компас такого типу, який зберігся в Європі. За попередніми оцінками, механізм досі придатний до роботи, що свідчить про високий рівень навігаційних технологій середньовічних мореплавців Балтійського регіону.

Окрім компаса, археологи виявили на судні інструменти, зброю, шкіряне взуття, залишки смоли та навіть рештки двох корабельних щурів. Частина предметів мала сліди ремонту та тривалого використання, що дозволяє дослідникам краще зрозуміти побут екіпажу. Науковці припускають, що корабель залишили поспіхом, адже багато речей так і залишилися лежати на борту.

Для визначення віку судна фахівці провели дендрохронологічний аналіз деревини. Дослідження показало, що дуби для будівництва корабля були зрубані взимку 1370–1371 та 1371–1372 років. Частину матеріалу, ймовірно, доставили з території сучасної Литви, що підтверджує активні торговельні зв’язки в Балтійському регіоні того часу.

Археологи також відзначили високий рівень майстерності середньовічних корабелів. У деяких елементах корпусу вони виявили природні дефекти деревини, які майстри спеціально зміцнили додатковими внутрішніми конструкціями, демонструючи глибоке розуміння властивостей матеріалу. Дослідники припускають, що під сучасним Таллінном можуть залишатися й інші середньовічні судна.

