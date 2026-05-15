Старше Стоунхенджа: в шотландском озере обнаружили остров возрастом 5000 лет (фото)

Ученые сообщили о сенсационной находке — в Индии обнаружили окаменевшие останки гигантской доисторической змеи, которая по размерам могла не уступать знаменитый титанобоа или даже превосходить ее. В ходе исследований в буроугольной шахте Панандро в индийском штате Гуджарат палеонтологи обнаружили останки неизвестного ранее вида змеи, получившего название Vasuki indicus.

Об этом пишет Daily Galaxy. По оценкам ученых, этот огромный хищник жил около 56 миллионов лет назад на территории современной западной Индии. Вероятно, змея жила в болотистой местности и охотилась из засады, сжимая добычу мощным телом.

Каких размеров была Vasuki indicus

Исследователям удалось обнаружить 27 позвонков, часть которых сохранилась в природном анатомическом положении. Анализ останков показал, что длина змеи могла достигать около 15 метров, а вес - до одной тонны.

Авторы исследования отмечают, что по габаритам Vasuki indicus можно сравнить с самыми большими змеями, никогда не существовавшими на Земле.

Ведущий автор работы, ученый Индийского технологического института в Рурки Дебаджит Датта, считает, что эта змея не являлась быстрым охотником. Из-за массивного тела она, вероятно, действовала медленно и полагалась на внезапный приступ.

Окаменевшие позвонки шириной до 11 сантиметров свидетельствуют о очень толстом теле рептилии. По мнению исследователей, диаметр туловища мог достигать примерно 44 сантиметров – настолько, что змея могла с легкостью валить небольшие деревья или застрять между большими камнями.

Новый соперник титанобоа

На протяжении многих лет самой большой змеей в истории считалась титанобоа — гигантская рептилия длиной около 13 метров, окаменелости которой обнаружили в 2009 году в Колумбии.

Впрочем, открытие Vasuki indicus поставило под вопрос статус титанобоа как абсолютного рекордсмена. Хотя позвонки титанобоа несколько больше, исследователи пока не могут точно сказать, какая из змей была более массивной.

Соавтор исследования, палеонтолог Сунил Баджпаи, отметил, что в настоящее время ученым еще не хватает данных, чтобы окончательно определить соотношение размеров двух гигантских рептилий.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Самые быстрые змеи современности

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал о современных змеях, способных атаковать быстрее, чем человек успевает среагировать.

По его словам, некоторые гадюки совершают бросок всего за 40–70 миллисекунд. Такая скорость настолько высока, что даже профессиональный спортсмен не смог бы увернуться от укуса после начала атаки.

Напомним, в Мексике обнаружили гигантское "подводное облако".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!