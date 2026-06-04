В Венгрии нашли погребение богатого воина: поразило богатством (фото)

На юге Венгрии археологи встретили погребение элитного всадника периода венгерского завоевания, которое проливает новый свет на раннее заселение Карпатского бассейна венгерскими племенами. Могила была обнаружена в районе Чонград-Бокрош, и исследователи уже называют ее одной из самых значительных археологических находок региона последних лет.

Об этом пишет Arkeonews. Раскопки проводились в апреле-мае под руководством доктора Чабы Салонтаи и Мартина Боршоди из музея имени Тари Ласло в Чонграде. По их данным, погребение принадлежало высокостатусному всаднику, которому сопровождали престижные погребальные дары. Несмотря на частичные повреждения, ключевая часть комплекса сохранилась в удовлетворительном состоянии.

По мнению исследователей, именно степень сохранения делает эту находку исключительной: сейчас ее рассматривают как одну из самых древних и престижных могил эпохи завоевания, обнаруженных в округе Чонград.

История открытия началась еще в начале 2024 года, когда поисковики Лайош Ленарт и Юдит Чентеш обнаружили артефакты, разбросанные на распаханном сельскохозяйственном участке. Их находки стали основанием для дальнейших исследований, к которым впоследствии присоединился местный историк Ференц Зиго.

Именно Зиго собрал дополнительные материалы и создал карты артефактов, что позволило восстановить картину того, как была нарушена могила и где могли находиться похоронные дары. Это существенно помогло археологам в реконструкции первоначального вида захоронения.

Исследователи также отмечают важность сотрудничества между профессиональными археологами, местными краеведами и поисковиками с металлодетекторами. Без их взаимодействия часть доказательств могла быть утрачена из-за активного сельскохозяйственного использования территории.

Хотя полный список находок еще не обнародован, предварительные оценки музея свидетельствуют о наличии редких предметов восточного происхождения. Некоторые из них могут быть уникальными, а сам обряд погребения дает новые подсказки по поводу культурных связей и миграций ранних венгерских сообществ.

Могилы эпохи венгерского завоевания являются ключевым источником для изучения IX-X веков, ведь письменные свидетельства того периода ограничены и часто происходят от внешних наблюдателей. Захоронения непосредственно раскрывают социальный статус, военную культуру, мобильность и ритуальные практики. Особую ценность имеют могилы всадников, в которых часто находят конское снаряжение и оружие.

Погребение в Чонград-Бороши в целом отвечает этим характеристикам, но в то же время отличается от других известных примеров. Если предварительные выводы подтвердятся, то оно может стать важной точкой отсчета для исследования элитных групп на юге Великой Венгерской равнины.

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Регион Чонграда, расположенный у реки Тиса, издавна имел стратегическое значение как транспортный и торговый коридор. Плодородные земли, переправы и пойменные территории делали его важным очагом заселения еще с доисторических времен и вплоть до средневековья.

К моменту прихода венгерских племен эти земли уже находились под влиянием разных культур — аварской, славянской, франкской и болгарской. Поэтому новая находка может помочь лучше понять взаимодействие между прибывшими и местными сообществами, а также формирование ранних элитных структур в регионе.

Следующий этап исследований предполагает лабораторный анализ артефактов, их консервацию, определение материалов изготовления и сравнение с другими находками того же периода. Отдельное внимание будет уделено похоронным практикам и социальному статусу похороненного.

Несмотря на частичные повреждения, могила уже сегодня считается очень важной для археологии региона. Она подтверждает наличие элитного всадника-воина и дает новые данные о том, как ранние венгерские общины закреплялись в Карпатском бассейне.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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