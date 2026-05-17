Надзвичайно рідкісні: в Швеції виявили унікальні шийні кільця бронзової доби (фото)

Поблизу міста Норрчепінг археологи виявили надзвичайно рідкісні бронзові шийні кільця, приховані всередині стародавньої могили бронзової доби. Знахідку виявили під час підготовчих розкопок перед будівництвом нового житлового комплексу.

Про це повідомляє Heritage Daily. Дослідження охопило ширшу територію пізньої бронзової доби (приблизно 1100–500 роки до н. е.), де також зафіксували сліди поселень, поховань і наскельного мистецтва.

Археологи натрапили на доісторичне ритуальне місце, яке в давнину розташовувалося неподалік прибережної затоки. Усередині кам’яного похоронного комплексу, зведеного навколо великого центрального каменю, були знайдені бронзові артефакти.

У могилі виявили кремовані людські останки — частково в урні, частково в невеликих ямах, а також розсипані обпалені кістки серед кам’яного шару поховання.

Найбільше здивування викликали два бронзові шийні кільця, розміщені між камінням зі східного боку похоронного пам’ятника та відокремлені від кремованих решток.

Артефакти належать до рідкісного типу прикрас, відомого як "кільця Венделя" — спіральних шийних оздоб бронзової доби, які виготовляли шляхом лиття та скручування металу у протилежних напрямках. Одне з них було більшим і тоншим, інше — меншим і масивнішим.

За словами археолога Альфа Ерікссона, знахідка стала несподіванкою: "Ми ніколи не очікували побачити щось подібне. Два кільця в одному похованні — це вкрай рідкісно, можливо навіть унікально". У Скандинавії такі прикраси трапляються вкрай рідко. Раніше їх здебільшого знаходили у болотах, де вони, ймовірно, слугували ритуальними жертвоприношеннями.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Дослідники припускають, що такі кільця могли належати жінкам високого статусу та символізувати багатство або соціальне становище. У регіоні Естерйотланд раніше фіксували лише поодинокі подібні знахідки, що робить нове відкриття особливо цінним для науки.

Науковці наразі з’ясовують, чи були кільця частиною поховального ритуалу, жертвоприношенням або ж особистими прикрасами похованих людей. Подальший аналіз кремованих останків може допомогти визначити кількість похованих осіб і їхній статус.

Окрім поховання, археологи також виявили залишки доісторичних житлових споруд і два великі кам’яні кургани, створені з каміння, обробленого вогнем. Це свідчить, що ландшафт бронзової доби в цьому регіоні був значно складнішим і більш організованим, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, у Мексиці виявили гігантську "підводну хмару".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!