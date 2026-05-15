У Хорватії виявили рідкісну могилу римської епохи: як виглядала (фото)

Під час археологічних робіт у межах реконструкції міського ринку у Вінковцях (Хорватія) дослідники натрапили на рідкісне нерозграбоване цегляне поховання часів Римської імперії. Знахідка стала однією з небагатьох у північному некрополі стародавнього міста, де загалом виявили понад 200 цегляних могил.

Як повідомляє The History Blog, лише дві з них збереглися в первісному стані та не були пограбовані в давнину. Територія сучасних Вінковців безперервно заселена понад 8 тисяч років, через що місто часто називають одним із найдавніших у Європі. У римський період поселення було відоме як Цибали (Cibalae), а пізніше — як Colonia Aurelia Cibalae.

Саме тут народилися римські імператори Валентиніан I та Валент. Після завоювання регіону римлянами місто отримало муніципальний статус за часів імператора Адріана. Археологи встановили, що ділянка сучасного ринку межувала з давнім некрополем, тому перед будівельними роботами провели планові розкопки.

Під час досліджень цієї весни вчені розкопали 44 могили, однак на початку травня вперше виявили повністю збережене та нерозграбоване поховання. У цегляній гробниці археологи знайшли майже повний скелет у доброму стані. За попередніми даними, це був чоловік віком приблизно 40–45 років на момент смерті.

Разом із останками виявили лише два предмети: залізний артефакт біля правої ноги та фрагмент бронзового виробу на плечі. Їхнє призначення поки що залишається невідомим — дослідники припускають, що це могли бути елементи похоронного одягу або ритуальні предмети.

Директор міського музею Вінковців Хрвоє Вулич зазначив, що в інших похованнях цього некрополя знаходили типові для римського періоду речі — скляні сльозниці, фібули та інші артефакти.

Стародавні Цибали вважаються одним із важливих римських центрів регіону. На території сучасного міста й досі збереглися римські терми та інші археологічні пам’ятки, розташовані поблизу центру Вінковців.

