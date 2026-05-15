В Хорватии обнаружили редкую могилу римской эпохи: как выглядела (фото)

Во время археологических работ в рамках реконструкции городского рынка в Винковцах (Хорватия) исследователи наткнулись на редкое неразграбленное кирпичное захоронение времен Римской империи. Находка стала одной из немногих в северном некрополе древнего города, где обнаружили более 200 кирпичных могил.

Как сообщает The History Blog, только две из них сохранились в первоначальном состоянии и не были ограблены в древности. Территория современных Винковцев непрерывно заселена более 8 тысяч лет, поэтому город часто называют одним из самых древних в Европе. В римский период поселение было известно как Цыбалы (Cibalae), а позже - как Colonia Aurelia Cibalae.

Именно здесь родились римские императоры Валентиниан I и Валент. После завоевания региона римлянами город получил муниципальный статус во времена императора Адриана. Археологи установили, что участок современного рынка граничил с давним некрополем, поэтому перед строительными работами была проведена плановая раскопка.

В ходе этой весны ученые раскопали 44 могилы, однако в начале мая впервые обнаружили полностью сохранившееся и неразграбленное захоронение. В кирпичной гробнице археологи обнаружили почти полный скелет в хорошем состоянии. По предварительным данным, это был мужчина в возрасте примерно 40-45 лет на момент смерти.

Вместе с останками обнаружили всего два предмета: железный артефакт у правой ноги и фрагмент бронзового изделия на плече. Их предназначение пока остается неизвестным — исследователи предполагают, что это могли быть элементы похоронной одежды или ритуальные предметы.

Директор городского музея Винковцев Хрвое Вулич отметил, что в других погребениях этого некрополя находили типичные для римского периода вещи - стеклянные слезницы, фибулы и другие артефакты.

Древние Цыбалы считаются одним из важных римских центров региона. На территории современного города до сих пор сохранились римские термы и другие археологические достопримечательности, расположенные вблизи центра Винковцев.

