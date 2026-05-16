У Сахарі виявили дивні масові поховання: чим вони цікаві (фото)

Протягом кількох років науковці застосовували супутникове дистанційне зондування для дослідження великих пустельних територій у Східному Судані. Метою масштабного проєкту було виявлення та картографування археологічних об’єктів у пустелі Атбай — частині Сахари між Нілом і Червоним морем. Дослідження проводила міжнародна команда археологів із Університет Маккуорі, французького дослідницького центру HiSoMA та Польська академія наук.

Робота здійснювалася без масштабних розкопок — переважно на основі супутникових знімків. Про це пише The Conversation.

Сотні унікальних поховальних споруд

У центрі уваги дослідників опинилися незвичайні круглі конструкції — великі кам’яні комплекси з масовими похованнями людей і тварин. Усередині таких об’єктів археологи фіксували кістки, розташовані за певною структурою, інколи навколо центрального поховання.

Більшість цих споруд датують IV–III тисячоліттями до нашої ери. Вони мають вигляд великих кам’яних кілець діаметром до 80 метрів і містять рештки людей, великої рогатої худоби, овець і кіз.

Загалом у регіоні на схід від Нілу вчені ідентифікували близько 260 раніше невідомих поховальних комплексів, розкиданих на території майже 1000 км пустельного ландшафту.

Кочова культура, що простягалася через Сахару

Подібні круглі поховання вже були відомі археологам у Судані та Єгипетській пустелі, однак нові знахідки показують, що це не поодинокі об’єкти, а частина ширшої культурної традиції.

На думку дослідників, йдеться про сліди кочових спільнот, які мешкали в Сахарі задовго до формування давньоєгипетської державності. Аналіз кераміки та радіовуглецеві дослідження вказують на період приблизно 4000–3000 років до н. е.

Ці групи суттєво відрізнялися від ранніх землеробських цивілізацій Нілу: вони вели кочовий спосіб життя та займалися скотарством у пустельному середовищі.

Ознаки соціальної ієрархії

У частині поховань виявлено складну структуру: навколо центрального "первинного" поховання розташовувалися додаткові, так звані вторинні. Це може свідчити про наявність соціальної ієрархії та поховання важливих осіб — можливо, племінних лідерів.

Археологи припускають, що саме в цей період у кочових суспільствах Сахари почали формуватися елементи елітарної структури, хоча це питання досі залишається дискусійним.

Що сталося з цією цивілізацією

Попри значний обсяг даних із супутників і часткові розкопки, походження та подальша доля цих спільнот залишаються невідомими.

Дослідники припускають, що їхнє зникнення могло бути пов’язане зі змінами клімату — поступовим висиханням Сахари, яка колись була значно більш придатною для життя. Саме тому більшість поховань розташовані поблизу давніх водних джерел і зон, що колись були придатні для випасу худоби.

