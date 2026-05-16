В Сахаре обнаружили удивительные массовые захоронения: чем они интересны (фото)
В течение нескольких лет ученые применяли спутниковое дистанционное зондирование для исследования обширных пустынных территорий в Восточном Судане. Целью масштабного проекта было обнаружение и картографирование археологических объектов в пустыне Атбай — части Сахары между Нилом и Красным морем. Исследование проводила международная команда археологов из Университета Маккуори, французского исследовательского центра HiSoMA и Польская академия наук.
Работа велась без масштабных раскопок — преимущественно на основе спутниковых снимков. Об этом пишет The Conversation.
Сотни уникальных погребальных сооружений
В центре внимания исследователей оказались необычные круглые конструкции – большие каменные комплексы с массовыми захоронениями людей и животных. Внутри таких объектов археологи фиксировали кости, расположенные по определенной структуре, иногда вокруг центрального захоронения.
Большинство этих сооружений датируется IV-III тысячелетиями до нашей эры. Они имеют вид больших каменных колец диаметром до 80 метров и содержат останки людей, крупного рогатого скота, овец и коз.
Всего в регионе восточнее Нила ученые идентифицировали около 260 ранее неизвестных погребальных комплексов, разбросанных на территории почти 1000 км пустынного ландшафта.
Кочевая культура, простиравшаяся через Сахару
Подобные круглые захоронения уже известны археологам в Судане и Египетской пустыне, однако новые находки показывают, что это не единичные объекты, а часть более широкой культурной традиции.
По мнению исследователей, речь идет о следах кочевых сообществ, обитавших в Сахаре задолго до формирования древнеегипетской государственности. Анализ керамики и радиоуглеродные исследования указывают на период около 4000-3000 лет до н. е.
Эти группы существенно отличались от ранних земледельческих цивилизаций Нила: они вели кочевой образ жизни и занимались скотоводством в пустынной среде.
Признаки социальной иерархии
В части захоронений обнаружена сложная структура: вокруг центрального "первичного" захоронения располагались дополнительные, так называемые вторичные. Это может свидетельствовать о наличии социальной иерархии и захоронения важных лиц, возможно, племенных лидеров.
Археологи предполагают, что именно в этот период в кочевых обществах Сахары начали формироваться элементы элитарной структуры, хотя этот вопрос до сих пор остается дискуссионным.
Что произошло с этой цивилизацией
Несмотря на значительный объем данных со спутников и частичные раскопки, происхождение и судьба этих сообществ остаются неизвестными.
Исследователи предполагают, что их исчезновение могло быть связано с изменениями климата — постепенным высыханием Сахары, когда-то значительно более пригодной для жизни. Именно поэтому большинство захоронений расположены вблизи древних водных источников и зон, когда-то пригодных для выпаса скота.
