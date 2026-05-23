Результат високого інтелекту єгиптян і не лише: вчені відповіли, чому піраміда Хеопса досі стоїть (фото)

Піраміда Хеопса в Гізі — одна з найдавніших споруд на Землі та єдине з Семи чудес античного світу, що збереглося до наших днів. Нове дослідження допомогло краще зрозуміти одну з причин її виняткової стійкості.

Про це повідомляє Reuters. Науковці проаналізували так звану структурну динаміку піраміди — її здатність витримувати природні та штучні вібрації. Для цього використовували високочутливі сейсмометри, проводячи вимірювання у 37 різних точках усередині споруди та навколо неї. Результати показали, що піраміда має напрочуд рівномірну реакцію на фонові коливання, що свідчить про її високу структурну стабільність.

Дослідники припускають, що таку сейсмостійкість забезпечують одразу кілька факторів: масивна основа, низький центр ваги, симетрична форма та особливості внутрішньої будови, зокрема камери, які частково гасять вібрації. Важливу роль також відіграє те, що піраміда зведена на суцільній вапняковій породі.

Як зазначає сейсмолог і провідний автор дослідження Асем Салама, будівничі Стародавнього Єгипту, ймовірно, добре розуміли принципи розподілу навантаження, стійкості конструкцій та поведінки фундаментів.

Водночас учений обережний у висновках і не стверджує, що піраміду спеціально проєктували з урахуванням землетрусів. Однак її довговічність може бути результатом інженерних рішень, які природним чином забезпечили надзвичайну стабільність.

На користь цього свідчить і те, що до появи піраміди Хеопса єгипетські архітектори протягом тривалого часу експериментували з формами та конструкціями — про що нагадують численні менш досконалі піраміди, що збереглися донині.

