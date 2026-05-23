Результат высокого интеллекта египтян и не только: ученые ответили, почему пирамида Хеопса по-прежнему стоит (фото)

Пирамида Хеопса в Гизе — одно из самых древних сооружений на Земле и единственное из Семи чудес античного мира, сохранившееся до наших дней. Новое исследование помогло лучше понять одну из причин ее исключительной стойкости.

Об этом сообщает Reuters. Ученые проанализировали так называемую структурную динамику пирамиды – ее способность выдерживать естественные и искусственные вибрации. Для этого использовали высокочувствительные сейсмометры, проводя измерения в 37 различных точках внутри сооружения и вокруг него. Результаты показали, что пирамида имеет удивительно равномерную реакцию на фоновые колебания, что свидетельствует о ее высокой структурной стабильности.

Исследователи предполагают, что такую сейсмостойкость обеспечивают сразу несколько факторов: массивное основание, низкий центр тяжести, симметричная форма и особенности внутреннего строения, в частности камеры, частично гасящие вибрации. Важную роль играет также то, что пирамида возведена на сплошной известняковой породе.

Как отмечает сейсмолог и ведущий автор исследования Асема Салама, строители Древнего Египта, вероятно, хорошо понимали принципы распределения нагрузки, устойчивости конструкций и поведения фундаментов.

В то же время ученый осторожен в выводах и не утверждает, что пирамиду специально проектировали с учетом землетрясений. Однако ее долговечность может быть результатом инженерных решений, естественным образом обеспечивших чрезвычайную стабильность.

В пользу этого свидетельствует и то, что до появления пирамиды Хеопса египетские архитекторы в течение длительного времени экспериментировали с формами и конструкциями — о чем напоминают многочисленные, менее совершенные пирамиды, сохранившиеся по сей день.

