Через сколько минут после толчка землетрясение может достичь Киева: ученый раскрыл детали

В случае сильного землетрясения мощная сейсмическая волна может достигнуть Киева примерно через пять минут. Как объясняет специалист, количество землетрясений на территории Украины на протяжении последних нескольких столетий остается относительно стабильным.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Грынь. Большая часть страны лежит на Украинском кристаллическом щите, поэтому сейсмическая активность здесь не слишком высока.

Ближайшая зона, где происходят глубокие землетрясения, – это Вранча в Румынии. Именно оттуда происходит большинство толчков, которые иногда ощущаются на территории Украины. В частности, именно румынское землетрясение в 1977 году повлекло колебания зданий в Киеве.

Самое ощутимое влияние на территорию Украины имеет именно сейсмическая зона Вранча, однако она не единственная. В Черном море периодически наблюдаются подземные колебания магнитудой до 3-4 баллов. Еще одна активная ячейка – Карпаты. По словам ученого, государственные строительные нормы выделяют этот регион отдельно из-за повышенной сейсмической активности. Карпатские горы – геологически молодое образование, поэтому здесь продолжаются тектонические движения, вызывающие поверхностные землетрясения. Такие толчки обычно ощущаются только местными жителями и редко выходят за пределы региона.

Дополнительные точки активности выявлены также в пределах Украинского кристаллического щита – в частности, в Полтавской области и в районе Кривого Рога. Хотя раньше эти территории считали относительно стабильными, современные сейсмодатчики зафиксировали подземные толчки здесь силой до 4–4,5 балла.

Дмитрий Грынь подчеркивает, что человек, сумеющий создать метод точного предсказания землетрясений, без сомнения станет лауреатом Нобелевской премии. Пока ни одно государство мира не обладает такими технологиями. По словам ученого, первая волна землетрясения – менее опасная, но самая быстрая – долетает от румынской зоны Вранча до Киева примерно за две минуты.

"Зато последняя, поверхностная волна имеет самую разрушительную силу, ведь несет в себе значительную энергию. Она достигает столицы ориентировочно через пять минут", – пояснил сейсмолог.

На атомных электростанциях, по словам Грыня, работает специальная система мониторинга, которая способна вовремя зафиксировать подземные толчки и обеспечить оперативное реагирование. Для обычных граждан этот промежуток времени слишком короткий, чтобы подготовиться. Несмотря на то, что мощные землетрясения в Украине случаются редко, ученый отмечает: население нужно учить базовым действиям и правилам безопасности во время сейсмической активности.

