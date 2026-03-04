В Англии обнаружили уникальный артефакт эпохи викингов (фото)

В графстве Норфолк археологи обнаружили золотой кулон, датируемый периодом вторжения викингов в Англию в 865 году н. э Артефакт был найден в сентябре 2024 года на поле вблизи города Дерехем. Он является имитацией золотого солида, отчеканенного при правлении Людовика Благочестивого — сына Карла Великого.

Оригинальные солиды такого типа начали чеканить около 816, после коронации Людовика императором Священной Римской империи. Сегодня эти монеты считаются редчайшими — известно лишь несколько подтвержденных экземпляров. Об этом пишет Arkeonews.

На аверсе монеты изображен император в римском стиле с лавровым венком — аллюзия на традицию правителей типа Константин I Великий. Реверс украшен надписью на латинском "MVNUS DIVINUM" ("Божий дар") и крестом в венке, что подчеркивает сочетание императорской власти и христианской символики.

Впрочем, найденный в Норфолке предмет не является оригиналом каролингских суток. Это более поздняя копия, изготовленная во Фризии (территория современных Нидерландов), предположительно в середине или конце IX века. В Западной Европе уже известно более ста подобных имитаций, но в Великобритании зарегистрировано только 22 таких находка — все они связываются с передвижением Великой языческой армии викингов.

По данным BBC и публикациям в The History Blog, норфолкский экземпляр отличается высоким качеством исполнения. Большинство известных копий имеют упрощенные изображения и нечеткие надписи, в то время как этот образец демонстрирует аккуратно исполненный бюст императора и относительно точное воспроизведение текста. На портрете отчетливо просматриваются удлиненный нос, усы и лавровый венок.

Особое внимание привлекают два небольших отверстия над головой императора. Они свидетельствуют, что монету переделали в кулон и носили на шнурке или цепочке, размещая портрет наружу.

Такая трансформация отражает отношение викингов к драгоценным металлам: золото и серебро ценились не только как валюта, но и мобильное богатство или украшения. В Скандинавии IX века золотые монеты редко использовались как деньги – чаще их взвешивали или переплавляли.

Находка также подтверждает археологические данные о маршруте Великой языческой армии, которую в англосаксонской хронике называли "великой языческой армией". После высадки в Восточной Англии в 865 году войско передвигалось вдоль рек и древних римских дорог. К 880 г. викинги установили контроль над Восточной Англией, Мерсией и Нортумбрией, существенно изменив политическую карту региона.

Информация о находке зафиксирована в рамках программы Portable Antiquities Scheme, которая помогает исследователям более точно воспроизводить маршруты передвижения армии. Кулон из Норфолка стал лишь вторым образцом такого типа, зарегистрированным в этом графстве, что дополнительно подтверждает активность викингов в регионе.

Несмотря на то, что артефакт найден в Англии, его происхождение из континентальной Европы свидетельствует о тесных экономических и культурных связях между Франкской империей и Скандинавией. В настоящее время предмет проходит процедуру официального признания сокровищем в Великобритании. Norwich Castle Museum уже выразил интерес к приобретению кулона для экспозиции.

