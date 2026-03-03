Ученые показали самые древние геометрические рисунки человечества (фото)

Новое научное исследование свидетельствует, что одни из самых древних известных человеческих изображений были не хаотическими царапинами, а продуманными геометрическими композициями. Основанием для такого вывода стал анализ гравированных скорлуп страусиных яиц старше 60 тысяч лет.

Работа под названием "Древнейшие геометрии: когнитивное исследование гравированных скорлуп страусиных яиц из Ховисонс-Порт" выполнена исследователями из Болонского университета. Полученные результаты указывают на то, что ранние Homo sapiens обладали развитым абстрактным мышлением гораздо раньше, чем предполагали предыдущие теории. Об этом пишет Arkeonews.

В центре внимания оказались фрагменты скорлуп, найденные при раскопках в Южной Африке и Намибии. Артефакты относятся к периоду культуры Ховисонс-Порт (примерно 65–60 тысяч лет назад) и считаются одними из самых древних примеров систематической графической деятельности человека.

В общей сложности ученые проанализировали 112 фрагментов из трех ключевых памятников: Дипклуф, Клипдрифт и Аполло 11. Вероятно, эти скорлупы служили своеобразными флягами для воды, которые использовали доисторические общины.

Если раньше орнаменты классифицировали преимущественно по визуальным мотивам — штрихованным полосам, сеткам или ромбам, то теперь исследователи применили количественный геометрический и пространственный анализ. Такой подход позволил оценить структуру узоров с математической точностью.

Результаты оказались показательны: более 80% сегментов продемонстрировали четкую пространственную упорядоченность. В большинстве композиций преобладали прямые линии, а более 83% из них находились параллельно. Часто фиксировались углы, близкие к 90 градусам, что свидетельствует о систематическом использовании перпендикуляров.

Руководитель проекта Сильвия Феррара отметила, что гравировки отражают структурированное геометрическое мышление. Мастера не просто повторяли одинаковые знаки, а применяли принципы параллельности, вращения, переноса и иерархической организации элементов.

Главный автор исследования Валентина Децембрини подчеркнула, что многие композиции требовали предварительного визуального планирования. В некоторых случаях общая схема орнамента, вероятно, формировалась еще до начала резьбы.

Ученые описали эту систему как своеобразную "геометрическую грамматику". Подобно тому, как речь строится по правилам синтаксиса, орнаменты создавались по определенным процедурным принципам: параллельные линии повторялись на одинаковом расстоянии, сетки формировались из пересечения перпендикуляров, а штрихованные полосы размещались в четко определенных пределах.

Для подтверждения выводов каждая линия была вручную оцифрована с помощью картографических инструментов. Исследователи измеряли углы наклона, расстояния между сечениями и применяли статистические методы, включая регрессионный анализ и анализ основных компонентов. Более 90% фрагментов соответствовали моделям предполагаемой геометрической организации. Небольшие отклонения объяснили либо техническими ограничениями материала, либо сознательными вариациями.

Полученные данные свидетельствуют о наличии не только моторных навыков, но и способности когнитивного прогнозирования. Уже в позднем среднем каменном веке люди демонстрировали навыки структурированной графической планировки и абстрактного пространственного мышления. Именно такие способности впоследствии стали основой для развития символических систем, дизайна и письма.

