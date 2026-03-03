Вчені показали найдавніші геометричні малюнки людства (фото)

Нове наукове дослідження свідчить, що одні з найдавніших відомих людських зображень були не хаотичними подряпинами, а продуманими геометричними композиціями. Підставою для такого висновку став аналіз гравірованих шкаралуп страусиних яєць віком понад 60 тисяч років.

Робота під назвою "Найдавніші геометрії: когнітивне дослідження гравірованих шкаралуп страусиних яєць з Ховісонс-Порт" виконана дослідниками з Болонський університет. Отримані результати вказують на те, що ранні Homo sapiens володіли розвиненим абстрактним мисленням значно раніше, ніж припускали попередні теорії. Про це пише Arkeonews.

У центрі уваги опинилися фрагменти шкаралуп, знайдені під час розкопок у Південній Африці та Намібії. Артефакти належать до періоду культури Ховісонс-Порт (приблизно 65–60 тисяч років тому) і вважаються одними з найдавніших прикладів систематичної графічної діяльності людини.

Загалом учені проаналізували 112 фрагментів із трьох ключових пам’яток: Діпклуф, Кліпдріфт та Аполло 11. Ймовірно, ці шкаралупи слугували своєрідними флягами для води, які використовували доісторичні громади.

Якщо раніше орнаменти класифікували переважно за візуальними мотивами — штрихованими смугами, сітками чи ромбами, — то тепер дослідники застосували кількісний геометричний і просторовий аналіз. Такий підхід дозволив оцінити структуру візерунків із математичною точністю.

Результати виявилися показовими: понад 80% сегментів продемонстрували чітку просторову впорядкованість. У більшості композицій переважали прямі лінії, а більш як 83% із них були розташовані паралельно. Часто фіксувалися кути, близькі до 90 градусів, що свідчить про систематичне використання перпендикулярів.

Керівниця проєкту Сільвія Феррара зазначила, що гравіювання відображають структуроване геометричне мислення. Майстри не просто повторювали однакові знаки, а застосовували принципи паралельності, обертання, перенесення та ієрархічної організації елементів.

Головна авторка дослідження Валентина Децембріні підкреслила, що багато композицій вимагали попереднього візуального планування. У деяких випадках загальна схема орнаменту, ймовірно, формувалася ще до початку різьблення.

Науковці описали цю систему як своєрідну "геометричну граматику". Подібно до того як мова будується за правилами синтаксису, орнаменти створювалися за певними процедурними принципами: паралельні лінії повторювалися на однаковій відстані, сітки формувалися з перетину перпендикулярів, а штриховані смуги розміщувалися в чітко визначених межах.

Для підтвердження висновків кожну лінію було вручну оцифровано за допомогою картографічних інструментів. Дослідники вимірювали кути нахилу, відстані між перетинами та застосовували статистичні методи, зокрема регресійний аналіз і аналіз головних компонентів. Понад 90% фрагментів відповідали моделям передбачуваної геометричної організації. Невеликі відхилення пояснили або технічними обмеженнями матеріалу, або свідомими варіаціями.

Отримані дані свідчать про наявність не лише моторних навичок, а й здатності до когнітивного прогнозування. Уже в пізньому середньому кам’яному віці люди демонстрували навички структурованого графічного планування та абстрактного просторового мислення. Саме такі здібності згодом стали підґрунтям для розвитку символічних систем, дизайну й письма.

