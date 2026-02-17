В Ізраїлі знайшли древню печатку віком 2700 років: чим унікальна (фото)

Під час прокладання дороги на півночі Ізраїлю археологи натрапили на невелику кам’яну печатку, створену приблизно 2700 років тому. Знахідка відкриває рідкісну можливість більше дізнатися про адміністративну систему давнього Юдейського царства.

Артефакт світло-коричневого кольору виявили фахівці Israel Antiquities Authority під час розкопок перед будівництвом транспортної розв’язки Ейн-Тут. Дослідженням керували археологи Амір Горзальчани та Джеральд Фінклештейн. За їхніми оцінками, печатка датується кінцем VIII століття до нашої ери. Про це пише Arkeonews.

Предмет ретельно відполірований і поділений на три декоративні зони. Ймовірно, його носили як підвіску. У верхній частині зображено чотири гранати — символ, що мав особливе значення в Юдеї та асоціювався з царською владою і храмовою традицією.

Під орнаментом міститься напис давньоєврейською мовою: "Належить Махачу, сину Аміхая". Подібні печатки використовували для скріплення документів або маркування майна. Вони виконували роль особистого підпису й підтверджували статус власника.

Текст розшифрували археолог Давид Аміт разом із дослідницею Естер Ешель з Bar-Ilan University. Науковці підкреслюють, що на антикварному ринку трапляється чимало подібних печаток без встановленого походження. Натомість цей екземпляр був знайдений у контрольованих археологічних умовах, що забезпечує чіткий історичний контекст і значно підвищує його наукову цінність.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Розкопки на ділянці принесли й інші важливі відкриття. Серед них — ручки глечиків із царськими відбитками та написом "Належить королю", а також згадки про міста Хеврон і Зіф. У період Першого Храму ці населені пункти були вагомими адміністративними центрами.

Цікавим є й географічний аспект знахідок. Хоча відбитки царських печаток доволі часто трапляються на території Юдеї, їх виявлення в регіоні, який традиційно пов’язують із Північним царством Ізраїлю, вважається нетиповим. Це може свідчити про ширший політичний вплив Юдеї наприкінці VIII століття до нашої ери — періоду, коли Левант переживав складні зміни через боротьбу за владу та тиск великих імперій.

Раніше ми розповідали, що науковці зробили неймовірне відкриття у Перу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!