Вчені розкрили таємницю походження загадкових камʼяних споруд у Японському морі (фото)

Понад чотири десятиліття знадобилося дослідникам, щоб наблизитися до відповіді на запитання про походження загадкової підводної структури біля узбережжя Японії, відомої як Монумент Йонагуні. У 1986 році дайвер Кіхатіро Аратаке обстежував акваторію біля острова Йонагуні — одного з найзахідніших островів Японія — у пошуках цікавих місць для туристичних занурень.

Під час дослідження морського дна він натрапив на незвичайні підводні утворення. Про це пише IFLScience.

Структури розташовані на глибині близько 25 метрів і мають вигляд масивної скельної формації з прямокутними та пірамідальними елементами, які нагадують сходи або тераси. Аратаке згадував, що був надзвичайно вражений знахідкою, яка згодом стала однією з найвідоміших пам’яток острова.

Спочатку дайвер припустив, що загадкову конструкцію могли створити давні люди. Тому він звернувся до фахівців з Університет Рюкю, які почали дослідження об’єкта.

Попри численні аналізи, остаточної відповіді тоді знайти не вдалося, і навколо монумента з’явилося кілька різних теорій. Наприклад, морський біолог Масаакі Кімура висунув припущення, що ця територія може бути залишками легендарного загубленого континенту Му, який також іноді пов’язують із гіпотетичною землею Лемурія. Ця ідея походить ще з XIX століття і використовувалася для пояснення поширення викопних решток лемурів. Однак після розвитку теорії тектоніки плит подібні гіпотези втратили наукову актуальність.

Інша популярна версія стверджувала, що споруда могла бути створена 10–14 тисяч років тому, тобто ще до виникнення відомих цивілізацій, здатних зводити такі масштабні конструкції. Через це монумент також іноді пов’язували з легендарною Атлантида.

Нині професор Бостонський університет Роберт Шох вважає, що таємничі структури на морському дні, найімовірніше, не мають людського походження.

За його словами, подібні геометрично правильні форми можуть виникати природним шляхом. Деякі елементи дійсно виглядають штучно, але більшість утворень пояснюється природними геологічними процесами.

Дослідники припускають, що формації сформувалися завдяки особливостям пісковикових порід, які розколюються по природних площинах і можуть утворювати рівні грані та "сходинкоподібні" структури. Такі процеси добре описує класична геологія та стратиграфія.

У результаті більшість учених дійшли висновку, що Монумент Йонагуні є природним геологічним утворенням, а не залишками давньої цивілізації.

Попри це, загадковий підводний комплекс і сьогодні викликає великий інтерес у дослідників та туристів. Дайверів приваблює не лише незвичайний вигляд структури, а й атмосфера таємничості, хоча занурення тут ускладнюється через велику кількість акул у навколишніх водах.

