Ученые раскрыли тайну происхождения загадочных каменных построек в Японском море (фото)

Более четырех десятилетий потребовалось исследователям, чтобы приблизиться к ответу на вопрос о происхождении загадочной подводной структуры у побережья Японии, известной как Монумент Йонагуни. В 1986 году дайвер Кихатиро Аратаке обследовал акваторию у острова Йонагуни – одного из самых западных островов Япония – в поисках интересных мест для туристических погружений.

Во время исследования морского дна он наткнулся на необычные подводные образования. Об этом пишет IFLScience.

Структуры расположены на глубине около 25 метров и имеют вид массивной скальной формации с прямоугольными и пирамидальными элементами, напоминающими лестницу или террасу. Аратаке вспоминал, что был чрезвычайно поражен находкой, впоследствии ставшей одной из самых известных достопримечательностей острова.

Сначала дайвер предположил, что загадочную конструкцию могли сотворить древние люди. Поэтому он обратился к специалистам из Университета Рюкю, которые начали исследование объекта.

Несмотря на бессчетные анализы, окончательного ответа тогда отыскать не удалось, и вокруг монумента возникло несколько разных теорий. К примеру, морской биолог Масааки Кимура выдвинул предположение, что эта территория может быть остатками легендарного потерянного континента Му, также иногда связываемого с гипотетической землей Лемурия. Эта идея происходит еще с XIX века и использовалась для объяснения распространения ископаемых остатков лемуров. Однако после развития теории тектоники плит подобные гипотезы утратили научную актуальность.

Другая популярная версия утверждала, что сооружение могло быть создано 10–14 тысяч лет назад, то есть еще до возникновения известных цивилизаций, способных возводить такие масштабные конструкции. Поэтому монумент также иногда связывали с легендарной Атлантида.

В настоящее время профессор Бостонского университета Роберт Шох считает, что таинственные структуры на морском дне, вероятнее всего, не имеют человеческого происхождения.

По его словам, подобные геометрически правильные формы могут возникать естественным путём. Некоторые элементы действительно смотрятся искусственно, но большинство образований объясняется естественными геологическими процессами.

Исследователи предполагают, что формации сформировались благодаря особенностям песчаниковых пород, которые раскалываются по естественным плоскостям и могут образовывать ровные грани и "ступенчатые" структуры. Такие процессы хорошо описывают классическая геология и стратиграфия.

В результате большинство ученых пришли к выводу, что Монумент Йонагуни является естественным геологическим образованием, а не остатками древней цивилизации.

Тем не менее, загадочный подводный комплекс и сегодня вызывает большой интерес у исследователей и туристов. Дайверов привлекает не только необычный вид структуры, но и атмосфера таинственности, хотя погружение здесь усложняется из-за большого количества акул в окрестных водах.

