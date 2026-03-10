В Германии нашли уникальное место проведения древних ритуалов (фото)

Высоко над лесами региона Зауэрланд на западе Германия расположена группа величественных вулканических скал, которые уже много лет привлекают туристов и ученых. В 2025 году археологи нашли новые доказательства того, что более двух тысяч лет назад это место могло использоваться для проведения ритуалов.

Исследование провели специалисты из LWL Archaeology for Westphalia, изучавшие скальный комплекс Брухгаузер Штайне. По их выводам, древние общины могли придавать этой местности особое духовное значение. Об этом пишет Arkeonews.

Брухгаузер Штайне состоит из четырех массивных вулканических скал, возвышающихся почти на 100 метров над окрестными холмами. Сегодня эта территория известна популярными туристическими маршрутами и живописными видами, но имеет статус археологической достопримечательности.

Археологи установили, что в период железных суток – примерно между V и III веками до нашей эры – вершину скалы окружали оборонительные стены, которые образовывали укрепленное городище. Однако доказательств постоянного проживания людей здесь почти не найдено.

Руководитель исследования Мануэль Цайлер объяснил, что местность была малопригодной для жизни: открытая вершина, сильные ветры и удаленность от поселений вдоль давнего торгового пути Геллвег делали длительное проживание маловероятным.

Ключевую подсказку исследователи получили благодаря местному исследователю Матиасу Дикхаусу. Работая с официальным разрешением на использование металлоискателя, он нашел два железных топора на узкой скальной полке Фельдштайна — одной из главных скал комплекса.

Артефакты лежали неглубоко под землей, а их расположение сразу привлекло внимание археологов: лезвия были уложены под прямым углом друг к другу, что вряд ли могло произойти случайно.

После этого специалисты приступили к раскопкам и обнаружили неглубокую яму, вырезанную прямо в скале. Внутри обнаружили обломки измельченного кварца, каменную плиту и каменный молоток.

По словам археологов, эти предметы, по всей вероятности, использовались для дробления кварца на мелкие фрагменты. После этого яму аккуратно засыпали, а сверху уложили топоры. Такая последовательность действий, по мнению исследователей, свидетельствует об умышленном ритуальном процессе.

Мануэль Цайлер подчеркнул, что это не похоже на обычную хозяйственную деятельность. Люди поднимались на открытую скалу, извлекали кварц из породы, измельчали его, засыпали яму и только после этого размещали топоры сверху.

Особенно удивляет то, что кварц можно было гораздо легче найти у подножия скал. Однако люди железной поры сознательно выполняли эти действия на высокой и открытой ветрам скале.

Ученые предполагают, что такое расположение могло иметь религиозное или символическое значение. В верованиях кельтских народов высокие или отдаленные места нередко считались своеобразным пределом между миром людей и сверхъестественными силами.

Подобные ритуальные практики известны и в других регионах Европы. Археологи находили жертвоприношение и церемониальные захоронения в пещерах, на горных вершинах и других необычных природных ландшафтах.

Это не первые доказательства ритуальной деятельности на Брухгаузере Штайне. В 2013 году исследователи обнаружили здесь фрагмент браслета и наконечник копья, которые перед захоронением намеренно повредили. Такие находки также трактуют как жертвоприношение времен железных суток.

Новое открытие также вызвало интерес к роли кварца в культуре того времени. Этот минерал иногда добавляли к глине при изготовлении керамики, чтобы посуда лучше выдерживала высокую температуру во время обжига.

Впрочем, как предполагает главная археология исследования Сандра Петернек, кварц с этого места мог использоваться и для особых ритуальных сосудов, что придавало ему дополнительное символическое значение.

Сегодня эти находки открывают новую страницу истории Брухгаузера Штайне. Место, ранее считавшееся лишь одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Германии, теперь также связывают с древними верованиями и ритуальными практиками.

Обнаруженные при раскопках артефакты — каменную плиту, молоток и фрагменты измельченного кварца — планируют выставить в местном туристическом центре. Оригинальные железные топоры из соображений сохранения заменят точными копиями.

