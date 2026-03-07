Вчені вивчили поховання віком 7000 років в Угорщині: що цікавого знайшли 

Археологічні знахідки пізнього кам’яного віку на території сучасної Угорщини допомагають краще зрозуміти, як жили давні громади та як у них розподілялися соціальні ролі. Дані з поховань свідчать, що поділ обов’язків між чоловіками та жінками у той період не був суворо визначеним і міг змінюватися залежно від обставин.

Археологи дослідили два давні могильники на території Великої Угорської рівнини — Polgár‑Ferenci‑hát та Polgár‑Csőszhalom. Ці місця використовувалися для поховань із різницею в кілька століть і містили рештки 125 дорослих людей. Про це пише IFLScience.

Дослідницьку роботу очолив археолог Sebastien Villotte з French National Centre for Scientific Research. Команда науковців застосувала комплексний підхід: аналіз скелетів, вивчення похоронних предметів і генетичні дослідження. Основною метою було з’ясувати, якими були гендерні ролі у неолітичних спільнотах.

Як визначали стать похованих

Для встановлення статі дослідники насамперед аналізували будову тазових кісток. За словами Віллотта, цей метод вважається одним із найточніших у фізичній антропології і дає результат приблизно у 98% випадків. Якщо ж морфологія кісток не дозволяла зробити однозначний висновок, вчені зверталися до аналізу давньої ДНК.

Попри це, у шести випадках визначити стать із достатньою точністю так і не вдалося, тому їх залишили у категорії "невизначених".

Старіше поховання: мінімум відмінностей

Найдавніший могильник — Polgár‑Ferenci‑hát — датується приблизно 7300–7100 роками тому. У ньому виявили 94 поховання дорослих людей. Лише деякі з них містили похоронні дари, і ці предмети не демонстрували чіткої прив’язки до статі.

Науковці також дослідили кістки на наявність слідів фізичної активності. Вони шукали ознаки спондилолізу — ушкодження хребта, яке може виникати через підняття важких предметів, а також зміни кісток, пов’язані з повторюваними рухами, наприклад тривалим стоянням або роботою на колінах.

У цьому похованні зафіксували лише один можливий випадок такого перелому. Натомість характерні зміни кісток, що виникають через часте перебування на колінах, виявили майже у половини жінок і лише приблизно у 19% чоловіків. Ймовірно, це відображає розподіл щоденних обов’язків у громаді.

Пізніше кладовище: більше закономірностей

Інший могильник — Polgár‑Csőszhalom — належить до періоду приблизно 6800–6600 років тому. Тут археологи вже помітили чіткіші відмінності у похоронних традиціях.

Багатьох жінок ховали з поясами з мушель морського молюска Spondylus, тоді як чоловіків часто супроводжували кам’яні знаряддя, які могли символізувати їхню діяльність або соціальний статус.

Також існувала певна традиція положення тіла: більшість чоловіків лежали на правому боці, а жінки — на лівому. Подібна практика відома й з інших неолітичних поховань на Угорській рівнині. Однак у семи випадках це правило було порушене — людей поховали на "нетиповому" боці для їхньої статі.

Незвичайне поховання

Особливу увагу дослідників привернуло поховання жінки, яку знайшли разом із полірованим кам’яним знаряддям. Зазвичай у жіночих могилах траплялися пояси з мушель, але не інструменти.

Крім того, її скелет мав ознаки захворювання кісток стопи, яке пов’язують із тривалим перебуванням на колінах або специфічною фізичною роботою. Подібні фізичні сліди раніше виявляли переважно у людей, похованих із кам’яними знаряддями.

Що показали результати

На пізнішому кладовищі пошкодження хребта, пов’язані з важкою працею, однаково часто траплялися і у чоловіків, і у жінок. Деякі чоловічі скелети також мали зміни в кістках рук і плечей, які нагадують сліди від повторюваних метальних рухів.

Загалом результати дослідження свідчать, що хоча певні види діяльності могли частіше виконувати представники однієї статі, жорсткого поділу ролей не існувало. Деякі люди виконували завдання, які зазвичай асоціювалися з протилежною статтю, і це іноді відображалося навіть у похоронних дарах.

Науковці підсумували, що гендерні ролі в давніх суспільствах були більш гнучкими, ніж часто вважають. Археологічні дані демонструють, що соціальна структура неолітичних громад могла змінюватися під впливом різних факторів, а повсякденне життя людей було значно різноманітнішим.

Такі відкриття допомагають глибше зрозуміти життя людей у неолітичну епоху і показують, що соціальні ролі в історії людства неодноразово еволюціонували.

