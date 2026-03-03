Вчені знайшли у Сирії древній Храм Сонця: що про нього відомо (фото)

У центральній Сирії, всередині Великої мечеті Хомса — однієї з найважливіших історичних святинь країни — археологи виявили давньогрецький напис, який може стати ключем до розгадки тисячолітньої історії цього місця. Знахідка привернула увагу до античного міста Емеса (сучасний Хомс) та його культу Сонця, що в римську епоху мав тісний зв’язок із імператорською владою.

Про це пише Arkeonews. Велика мечеть Хомса давно вважалася спорудою, зведеною на священній землі, яка використовувалася безперервно протягом майже двох тисяч років. Під час реставраційних робіт 2016 року робітники натрапили на гранітну основу колони, приховану під підлогою мечеті. На ній висічено грецький напис на квадратній панелі розміром близько 75 см, обрамленій декоративними мотивами.

У давнину Емеса була видатним релігійним і політичним центром римської Сирії. Вчені давно припускали, що мечеть стоїть на фундаменті головного язичницького святилища міста — Храму Сонця. Дотепер ця гіпотеза спиралася переважно на літературні джерела та архітектурні натяки, але не мала прямих матеріальних доказів.

Професор Маамун Салех Абдулкарім з Університету Шарджі, який вивчав напис, підтвердив його римсько-імперське походження. Текст має героїчний і мілітаристський тон: правитель порівнюється з вітром, бурею та леопардом — типові образи для королівських присвят тієї епохи. Літери симетричні, формальні, розташовані рівними рядками під орнаментальною облямівкою — класичний стиль пам’ятних написів. Хоча в грецькому тексті є граматичні неточності, це не рідкість для римської Сирії, де основною мовою спілкування була арамейська.

Розташування напису саме на основі колони свідчить: колись це був елемент монументальної язичницької споруди. Якщо гіпотеза підтвердиться, це стане найвагомішим доказом того, що мечеть займає місце Храму Сонця.

Історія місця відображає скоріше безперервність, ніж руйнування. Спочатку тут стояло язичницьке святилище, потім, ймовірно, християнська церква (за місцевими переказами — присвячена Іоанну Хрестителю), а згодом — мечеть. Така послідовність трансформації священних просторів була типовою для Близького Сходу.

Особливого значення знахідці надає можливий зв’язок з імператором Елагабалом (218–222 рр. н. е.). Він народився близько 203 року в Емесі як Варій Авіт Бассіан і спочатку був спадковим верховним жерцем місцевого бога Сонця Елагабала. У 14 років став римським імператором і спробував піднести свого рідного сирійського бога до найвищого рангу в римському пантеоні: переніс священний чорний камінь із Емеси до Риму й встановив його в новому храмі на Палатині.

Ці реформи зустріли шалений опір римської еліти, яка не хотіла бачити іноземного східного бога над традиційними Юпітером чи іншими божествами. Політична нестабільність швидко переросла в заколот: у 222 році 18-річного імператора вбили преторіанці, а багато його релігійних ініціатив скасували.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Стародавні автори зображували Елагабала як скандального й ексцентричного, але сучасні історики ставляться до цих описів обережно, вважаючи їх упередженими через політичну ворожість після його смерті.

У римській Емесі храм Сонця був центром громадянської та релігійної ідентичності міста. Верховне жрецтво мало настільки велику владу, що один із його представників зміг зайняти імператорський трон. До IV століття християнство поступово витісняло язичництво в Сирії, а після ісламського завоювання багато церков перетворювали на мечеті.

Велика мечеть Хомса — яскравий приклад цієї безперервності: язичництво → християнство → іслам. Кожен новий період спирався на попередній, не руйнуючи його повністю. Будівництво нових святинь поверх старих — поширена практика на Близькому Сході.

Професор Абдулкарім назвав знахідку важливим кроком до розв’язання давньої загадки: де саме розташовувався Храм Сонця Емеси. Хоча для остаточного підтвердження потрібні додаткові розкопки, цей напис уже є найвагомішим матеріальним доказом зв’язку між мечеттю та головним язичницьким святилищем міста.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли древню печатку віком 2700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!