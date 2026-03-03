Ученые обнаружили в Сирии древний Храм Солнца: что о нем известно (фото)

В центральной Сирии, внутри Великой мечети Хомса - одной из важнейших исторических святынь страны - археологи обнаружили древнегреческую надпись, которая может стать ключом к разгадке тысячелетней истории этого места. Находка привлекла внимание к античному городу Эмесу (современному Хомсу) и его культу Солнца, который в римскую эпоху имел тесную связь с императорской властью.

Об этом пишет Arkeonews. Большая мечеть Хомса давно считалась постройкой, возведенной на священной земле, которая использовалась непрерывно на протяжении почти двух тысяч лет. Во время реставрационных работ 2016 рабочие наткнулись на гранитную основу колонны, скрытую под полом мечети. На ней высечена греческая надпись на квадратной панели размером около 75 см, обрамленной декоративными мотивами.

В древности Эмеса была выдающимся религиозным и политическим центром римской Сирии. Ученые давно предполагали, что мечеть стоит на фундаменте главного языческого святилища города – Храма Солнца. До сих пор эта гипотеза опиралась преимущественно на литературные источники и архитектурные намеки, но не имела прямых материальных доказательств.

Профессор Маамун Салех Абдулкарим из Университета Шарджи, изучавший надпись, подтвердил его римско-имперское происхождение. Текст имеет героический и милитаристский тон: правитель сравнивается с ветром, бурей и леопардом – типичные образы для королевских посвящений той эпохи. Буквы симметричные, формальные, расположены ровными строчками под орнаментальной каймой – классический стиль памятных надписей. Хотя в греческом тексте есть грамматические неточности, это не редкость для римской Сирии, где основным языком общения был арамейский.

Размещение надписи именно на основе колонны свидетельствует: когда-то это был элемент монументального языческого сооружения. Если гипотеза подтвердится, это станет самым важным доказательством того, что мечеть занимает место Храма Солнца.

История места отражает скорее непрерывность, чем разрушение. Сначала здесь стояло языческое святилище, затем, вероятно, христианская церковь (по местным преданиям – посвящена Иоанну Крестителю), а впоследствии – мечеть. Такая последовательность трансформации священных пространств была типична для Ближнего Востока.

Особое значение находке придает возможная связь с императором Элагабалом (218–222 гг. н. э.). Он родился около 203 года в Эмесе как Варий Авит Бассиан и первоначально был наследственным верховным жрецом местного бога Солнца Элагабала. В 14 лет стал римским императором и попытался преподнести своего родного сирийского бога до самого высокого ранга в римском пантеоне: перенес священный черный камень из Эмесы в Рим и установил его в новом храме на Палатине.

Эти реформы встретили яростное сопротивление римской элиты, не желавшей видеть иностранного восточного бога над традиционными Юпитером или другими божествами. Политическая нестабильность быстро переросла в мятеж: в 222 году 18-летнего императора убили преторианцы, а многие его религиозные инициативы отменили.

Древние авторы изображали Элагабала как скандального и эксцентричного, но современные историки относятся к этим описаниям осторожно, считая их пристрастными из-за политической враждебности после его смерти.

В римской Эмесе храм Солнца являлся центром гражданской и религиозной идентичности города. Верховное жречество имело столь великую власть, что один из его представителей смог занять императорский трон. До IV века христианство постепенно вытесняло язычество в Сирии, а после исламского завоевания многие церкви превращались в мечети.

Большая мечеть Хомса – яркий пример этой непрерывности: язычество → христианство → ислам. Каждый новый период опирался на предыдущий, не разрушая его полностью. Строительство новых святынь поверх старых – распространенная практика на Ближнем Востоке.

Профессор Абдулкарим назвал находку важным шагом к решению давней загадки: где именно располагался Храм Солнца Эмесы. Хотя для окончательного подтверждения требуются дополнительные раскопки, эта надпись уже является важнейшим материальным доказательством связи между мечетью и главным языческим святилищем города.

