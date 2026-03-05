В Румынии обнаружили десятки погребений римской эпохи: чем интересны (фото)

На юго-востоке Румынии археологи при раскопках обнаружили десятки захоронений времен Римской империи. Археологические работы проводились на территории, входящей в охраняемую зону культурного наследия и когда-то являвшейся частью большого античного города на западном побережье Черного моря.

О находке сообщили представители Музея национальной истории и археологии Констанцы. Исследования проводились на территории муниципальной больницы города Констанца, где археологи открыли 34 захоронения римского периода. Этот участок расположен в пределах древнего некрополя города Томис — важного порта античной эпохи, позже превратившегося в крупный городской центр римской провинции Нижняя Мезия.

Поскольку больничный комплекс находится в зоне, имеющей статус культурного наследия, перед началом строительных работ там провели обязательные археологические исследования. Раскопки проходили в два этапа – с сентября 2025 года по февраль 2026 года – после получения разрешения от Министерства культуры Румынии.

В ходе работ ученые зафиксировали 34 могилы римского времени. Многие из них имели форму катакомб — подземных погребальных камер, предназначенных для многоразовых захоронений.

В гробницах обнаружили немало разнообразных артефактов: украшения, личные вещи, стеклянные сосуды, монеты и значительное количество керамики. Среди наиболее интересных находок были амфоры африканского происхождения, которые в античный период обычно использовали для транспортировки вина или оливкового масла.

Наличие таких предметов свидетельствует о том, что город Томис поддерживал активные торговые контакты с регионами Северной Африки во времена существования Римской империи. В погребениях импортная посуда часто выступала символом состоятельности и высокого социального статуса семьи.

Особое внимание исследователей привлекли две редкие находки. Первая — греческая надпись III века нашей эры, которая может содержать важные сведения об общественной и религиозной жизни города в период римского владычества. В прибрежных регионах Черного моря греческий язык оставался широко распространен даже после вхождения территории в состав Римской империи. Об этом пишет Heritage Daily.

Второй уникальной находкой стал умбо – металлический выступ в центре щита, который использовался на парадных или церемониальных щитах. Подобные предметы редко находят в погребениях, поэтому археологи предполагают, что человек, похороненный в этой могиле, мог иметь военные заслуги или принадлежать к привилегированному слою общества.

Античный город Томис, первоначально основанный как греческая колония, впоследствии стал частью римского мира и играл важную роль в торговле на Черном море. Он также известен тем, что именно здесь в I веке нашей эры находился в изгнании римский поэт Овидий.

