Ученые обнаружили в Египте масштабное захоронение в возрасте 3000 лет (фото)

Археологи обнаружили в Луксоре масштабное захоронение, проливающее новый свет на религиозную и социальную жизнь Древнего Египта. При раскопках некрополя Асасиф команда нашла десятки ярко раскрашенных саркофагов и запечатанных глиняных сосудов, которым около 3 000 лет.

Раскопки проводились совместной миссией Высшего совета древностей Египта и Фонда археологии и наследия Захи Хавасса. Ученые сообщили, что открытие состоялось в юго-западном секторе некрополя, исторически связанного с захоронениями высокопоставленных чиновников и храмового персонала, пишет Heritage Daily.

В прямоугольной камере, высеченной в скале, археологи обнаружили 22 деревянных саркофага, расположенных в несколько слоев. Камера, вероятно, служила погребальным хранилищем. Гробы стояли в 10 горизонтальных рядах, а крышки часто отделяли от основания, чтобы максимально использовать ограниченное пространство.

Такое размещение свидетельствует о тщательной организации погребения: древние бальзамовщики стремились разместить многие на минимальной площади, не вредя церемониальности процесса.

Предыдущие исследования относят саркофаги к Третьему переходному периоду (около 1070-664 гг. до н.э.), охватывая 21-25 династии. Большинство гробов содержали не личные имена, а функциональные титулы. Один из самых распространенных — "Певица Амона", обозначающая женщин, исполнявших ритуальное пение и музыку в храмах, посвященных Амону — одному из главных богов Карнака.

Повторное употребление этого титула дало археологам важные сведения о религиозной и социальной роли храмовых певиц в период политической фрагментации после Нового царства. Присутствие большого количества женщин, вовлеченных в храмовое служение, свидетельствует об устойчивом влиянии религиозных институтов в Фивах.

Кроме саркофагов, команда нашла керамические сосуды, вероятно, использованные во время мумификации и восемь редких запечатанных контейнеров внутри большого глиняного сосуда. Некоторые из них сохранили первоначальные глиняные печати. Специалисты назвали эти кувшины "информационным сокровищем", поскольку они могут содержать органические материалы или ритуальные вещества, которые помогут лучше понять похоронные практики того времени.

Шериф Фатхи, министр туризма и древностей Египта, отметил, что находка является частью постоянных археологических исследований в Луксоре – "музеи под открытым небом". Гробы, из-за хрупкого состояния дерева и краски, уже подвергнуты срочной консервации: реставраторы укрепили ослабленные волокна, стабилизировали пигмент и провели тщательную очистку для сохранения ярких цветов.

Возглавлявший экспедицию Захи Хавасс назвал находку чрезвычайно важной для изучения Третьего переходного периода. Работа продолжается, поскольку исследователи пытаются установить, из каких оригинальных гробниц были перенесены саркофаги, что поможет воссоздать полную историю этого погребального хранилища.

