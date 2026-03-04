Ученые подтвердили существование мифического правителя Судана: о ком идет речь (фото)

Небольшой обломок арабской рукописи, найденный в пределах цитадели Старой Донголы, стал сенсационным подтверждением существования правителя, ранее считавшегося полулегендарным. Документ, изданный от имени короля Кашкаша, стал первым известным источником, созданным при его жизни, и показал, что этот нубийский властитель был реальной политической фигурой доколониального Судана.

Исследователи пришли к такому выводу, соединив археологические данные, лингвистический анализ, результаты радиоуглеродной датировки и нумизматические материалы. Об этом пишет Arkeonews.

В течение длительного времени имя Кашкаша упоминалось только в более поздних религиозных произведениях, в частности в книге Китаб аль-Табакат XIX века. Там его называли предком влиятельных исламских деятелей региона Донголы. В то же время ни одного современного ему документа, подтверждающего его правление, раньше не существовало. Поэтому историки спорили, был ли Кашкаш реальным монархом или только фигурой, сохраненной в устной традиции.

Старая Донгола – бывшая столица христианского королевства Макурия – после XIV века переживала малоисследованный период. В это время политическая власть дробилась, а арабский язык постепенно вытеснял предыдущие письменные традиции.

Новый документ проливает свет на этот этап истории. Текст начинается словами "От короля Кашкаша" и адресован подчиненному по имени Хидр. Его обнаружили в здании А.1 — здании, которое местные жители связывают с королевской резиденцией. При раскопках археологи нашли также дорогие шелковые и хлопчатобумажные ткани, кожаную обувь, рукоятку кинжала из кости или рога носорога, золотое кольцо и мушкетные шары.

Среди более чем двадцати фрагментов арабских текстов именно этот приказ, известный как Dongola inv. 1990, оказался самым важным. Хотя его нашли в мусорном слое, содержание документа не оставляет сомнений в его официальном характере.

Дополнительные подсказки для датировки дали монеты, найденные в том же помещении, в том числе османские серебряные экземпляры начала XVII века. Радиоуглеродный анализ органических материалов из этого слоя показал, что он сформировался не позднее XVIII века. Совокупность этих данных позволила установить, что Кашкаш правил в конце XVI или начале XVII века. Таким образом он стал одним из первых достоверно задокументированных правителей Донголы после средневековья.

В тексте говорится о хозяйственных делах: король поручает Хидру собрать товары, обозначенные как RDWYĀT (вероятно, текстиль), передать овцу с пометом и доставить хлопчатобумажную ткань или головной убор другому лицу. Документ завершается кратким поздравлением и подписью королевского писаря Хамада.

Это содержание демонстрирует, что Кашкаш занимался повседневным управлением, в частности, экономическими вопросами. В Судане тогда текстиль был не только товаром, но и символом статуса и инструментом политических союзов. Обмен дарами помогал поддерживать связи между правителями, местной элитой и торговыми сетями. Итак, документ показывает монарха как администратора и организатора, а не только военачальника, опровергающего некоторые представления ранних европейских путешественников.

Язык рукописи также свидетельствует о культурных трансформациях. Текст написан на арабском, однако содержит грамматические и орфографические особенности, характерные для разговорного употребления. Это указывает на то, что арабский уже стал языком администрации, но испытывал влияние местных нубийских традиций. Таким образом, документ отражает постепенный процесс арабизации, а не резкое изменение культурной парадигмы.

