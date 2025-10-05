Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

Науковці з Університету науки і технологій імені короля Абдалли встановили, що приблизно 6,2 мільйона років тому Червоне море повністю висохло, а згодом знову стрімко наповнилося водою з Індійського океану. Дослідники застосували методи сейсмічної візуалізації, аналіз мікроскам’янілостей і геохімічне датування.

Як пише Phys, це дозволило точно визначити момент події, яка докорінно змінила екосистему регіону. Виявилося, що перетворення відбулося менш ніж за 100 тисяч років — надзвичайно швидко для геологічних масштабів.

Спершу Червоне море мало зв’язок із Середземним, проте цей канал перекрився, і водойма перетворилася на солону пустелю. Лише прорив потужної повені через вулканічний бар’єр у районі сучасної Баб-ель-Мандебської протоки знову з’єднав його зі Світовим океаном. Потік води сформував підводний каньйон довжиною близько 320 кілометрів, який зберігся й донині.

За словами авторів, ця подія відновила морські умови та запустила відродження морського життя в регіоні, що триває й сьогодні у вигляді коралових рифів. Вона відбулася майже за мільйон років до знаменитого Занклського потопу, який наповнив Середземне море.

Дослідники наголошують, що історія Червоного моря — це своєрідна "природна лабораторія". Вона демонструє, як утворюються океани, накопичуються соляні відклади та як кліматичні й тектонічні процеси взаємодіють упродовж мільйонів років. Водночас відкриття доводить: навіть після екстремальних екологічних криз регіон може відродитися й стати процвітаючим середовищем.

