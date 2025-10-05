Исчезло и возродилось: ученые объявили сенсационную информацию о Красном море

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы установили, что примерно 6,2 миллиона лет назад Красное море полностью высохло, а затем снова стремительно наполнилось водой из Индийского океана. Исследователи применили методы сейсмической визуализации, анализ микроокаменелостей и геохимическую датировку.

Как пишет Phys, это позволило точно определить момент происшествия, которое коренным образом изменило экосистему региона. Оказалось, что преобразование произошло менее чем за 100 тысяч лет — очень быстро для геологических масштабов.

Сначала Красное море имело связь со Средиземным, однако этот канал перекрылся, и водоем превратился в соленую пустыню. Лишь прорыв мощного наводнения через вулканический барьер в районе современного Баб-эль-Мандебского пролива снова соединил его с Мировым океаном. Поток воды сформировал подводный каньон протяженностью около 320 километров, который сохранился и по сей день.

По словам авторов, это событие возобновило морские условия и запустило возрождение морской жизни в регионе, которое продолжается и сегодня в виде коралловых рифов. Она произошла почти за миллион лет до знаменитого Занклского потопа, наполнившего Средиземное море.

Исследователи отмечают, что история Красного моря - это своеобразная "естественная лаборатория". Она показывает, как образуются океаны, накапливаются соляные отложения и как климатические и тектонические процессы взаимодействуют на протяжении миллионов лет. В то же время открытие доказывает: даже после экстремальных экологических кризисов регион может возродиться и стать преуспевающей средой.

