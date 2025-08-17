Сталагміти розкрили таємниці майя: чому зникла давня цивілізація

У печерах на півострові Юкатан у Мексиці виявили сталагміти, які допомогли краще зрозуміти причини занепаду цивілізації майя. Аналіз відкладень на скелях показав, що між 871 та 1021 роками нашої ери, коли згідно з археологічними даними відбувався занепад класичної цивілізації майя, у регіоні тривали численні посухи.

Одна з них була особливо тривалою – близько 13 років, що могло відіграти ключову роль у завершенні існування майя в цьому районі. Про це повідомляє Live Science.

Дослідження, опубліковане 13 серпня у журналі Science Advances, показало, що формування мінеральних відкладень дозволило визначити сезонну кількість опадів. Потім ці дані порівняли з археологічними знахідками IX–X століть, коли культура майя переживала занепад.

Причини занепаду цивілізації майя залишаються не до кінця зрозумілими, але багато дослідників переконані, що посухи відіграли ключову роль. У цей період чисельність населення майя в регіоні зменшувалася, тоді як на північних територіях культура продовжувала процвітати.

Співавтор дослідження Деніел Х. Джеймс з Кембриджського університету зазначив, що існувало кілька гіпотез щодо причин колапсу цивілізації: зміни в торговельних маршрутах, війни або тривалі посухи.

Джеймс і його колеги досліджували річні шари росту сталагмітів у печері неподалік міста Теко на Юкатані. За даними Live Science, ці шари схожі на річні кільця дерев і фіксують, скільки води капало зі стелі печери протягом року. Варіації хімічного складу кожного шару дозволили вченим визначити обсяг опадів у вологий сезон, який триває з травня по жовтень.

Дослідницька група встановила, що між 871 та 1021 роками нашої ери відбулося вісім посушливих сезонів, кожен із яких тривав понад три роки, а деякі з них розділяв лише один рік із достатньою кількістю опадів. Одна з посух була особливо тривалою – 13 років. За словами вчених, такі затяжні періоди посух могли серйозно загрожувати сільському господарству майя та навіть викликати голод.

Хоча майя мали можливість накопичувати воду у резервуарах і цистернах, тривалі посухи, ймовірно, були достатньо інтенсивними, щоб дестабілізувати столицю Ушмаль. Під час цих періодів посухи майя перестали будувати пам’ятники та фіксувати на них дати, а політична система регіону зазнала краху через кілька років після найтривалішої посухи.

Після цього цивілізація майя поступово перемістилася на північ, залишивши свої міста, втративши при цьому значну частину політичної та економічної потуги.

