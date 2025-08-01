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На території Хорватії виявили сторожову вежу віком 1800 років (фото)

Ціхоцька Марія

На території Хорватії виявили сторожову вежу віком 1800 років (фото)
Споруда була зведена для охорони лімесу — західного кордону Римської імперії вздовж Дунаю. Джерело: Інститут археології, Загреб

 

У Хорватії археологи виявили залишки давньоримської сторожової вежі, якій майже 1800 років. Споруда була зведена для охорони лімесу — західного кордону Римської імперії вздовж Дунаю.

Про це пише Live Science. На місці розкопок було знайдено різноманітні артефакти: елементи військового спорядження, брошки та кераміку. Усе це дозволяє датувати споруду кінцем II — початком III століття нашої ери, коли Римська імперія переживала період активної оборони своїх кордонів, зокрема під час Маркоманських війн.

Керівник археологічної експедиції Марко Діздар з Інституту археології в Загребі пояснив, що вежа зводилася в період загострення ситуації на лімесі, коли на території Подунав’я почали активізуватись варварські племена. Саме тоді в східній частині сучасної Хорватії, в Ілоці та Сотині, римляни створювали військові укріплення. Нещодавно досліджена сторожова вежа, що розташована в селі Мохово, найімовірніше, була частиною цієї оборонної системи.

Об'єкт знаходився на стратегічно важливій ділянці — поблизу переправи через Дунай. Природні яри з трьох боків створювали додатковий захист, а з самої вежі відкривався широкий огляд на навколишню територію. Вчені припускають, що вежа мала візуальний контакт з іншими спостережними пунктами, розміщеними на відстані 2–3 кілометрів. Вона служила точкою спостереження: у разі загрози солдати могли швидко повідомити про небезпеку гарнізонам у сусідніх укріпленнях.

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Перші ознаки цієї споруди були виявлені ще у 2003 році під час попередніх польових досліджень. У 2020 році археологи провели геомагнітну зйомку, яка підтвердила наявність підземних залишків оборонних об’єктів. Остаточно автентичність знахідки була підтверджена розкопками у 2024–2025 роках. Це перша детально досліджена сторожова вежа на дунайському лімесі в межах Хорватії.

Сама споруда займала площу приблизно 40 на 30 метрів. Вона мала укріплення у вигляді глибоких ровів та дерев’яного частоколу, а в центрі розташовувалася дерев’яна будівля. Така конструкція ефективно стримувала нападників, даючи гарнізону час на оборону.

Археологи зазначають, що вежа пройшла кілька етапів перебудови, що свідчить про її активне використання. Згодом, у IV столітті, її ймовірно замінили компактнішим фортом з баштою. У цей період Рим вже не воював із сарматами, а вів з ними торгівлю. Водночас з півночі з’являлися нові загрози, зокрема германські племена, що змусило імперію знову укріплювати свої кордони — цього разу за допомогою більших фортів і посилених військових сил.

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