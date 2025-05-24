Археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років: чим унікальна (фото)

Археологи в Ізраїлі виявили унікальну знахідку — золоту каблучку з червоним дорогоцінним каменем, найімовірніше гранатом, яка датується приблизно 2300 роками тому. Вона могла бути ритуально похована молодою дівчиною як символ переходу від дитинства до дорослого життя.

Як повідомляє Live Science, каблучку виявили під час розкопок у Місті Давида в Єрусалимському національному парку. Вона належить до елліністичного (грецького) періоду — це вже друга подібна знахідка в цьому районі за останній рік.

У спільній заяві Ізраїльського управління старожитностей (IAA) та Тель-Авівського університету зазначено, що прикраса могла бути залишена як частина поширеного в той час обряду, пов’язаного з досягненням повноліття.

Каблучку виявили не в основному розкопі, а під час просіювання землі. Археологиня Рівка Ленглер пригадала:

"Мій колега Бен просіював ґрунт, як раптом витягнув золоту каблучку. Він спочатку подумав, що це сучасна річ, можливо, загублена кимось із нас. Але я відразу зрозуміла — це древній артефакт".

Виявлена прикраса походить з шару, що датується кінцем III – початком II століття до н.е. — періодом Другого Храму. У цьому ж культурному шарі знайшли й інші цінні речі: бронзові сережки, золоту сережку із зображенням рогатої тварини та оздоблену намистину.

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Каблучку знайшли у фундаменті великої будівлі, що, ймовірно, належала заможним мешканцям. За словами археолога IAA Меріон Зіндель, це може свідчити про навмисне поховання прикраси:

"Ми знайшли дві маленькі каблучки разом з іншими коштовностями під підлогою. Це підсилює гіпотезу, що предмети були закопані свідомо — як частина обряду ініціації. Такий звичай був поширеним у елліністичний період: дівчата ховали дитячі прикраси, символізуючи початок нового етапу життя".

Цікаво, що й сам дизайн каблучки відповідає тогочасній моді. Дослідники пояснюють:

"Прикраси з поєднанням золота та яскравих каменів, таких як гранат, були поширені в той період. Модні тенденції формувалися під впливом культур Індії та Персії, з якими відкрилися торгівельні зв’язки після завоювань Александра Македонського".

Ця знахідка — не поодинока. Раніше, у 2023 році, археологи знайшли в Ізраїлі поховання грецької гетерії, яка, ймовірно, супроводжувала військо Александра Македонського. Її поховали з розкішним бронзовим дзеркалом — ще одним свідченням елліністичного впливу в регіоні.

Нагадаємо, у Ліверпулі виявили древнє зображення крилатої богині перемоги віком 2000 років.

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